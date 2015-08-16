Şike savcısı Mehmet Berk'ten 'Siz de kaçar mısınız' sorusuna yanıt: Hiç yurtdışına çıkmadım

Şike, Balyoz ve eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan’a yönelik operasyonların savcısı Mehmet Berk, eski savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara’nın yurtdışına kaçmalarını değerlendirdi. Selam Tevhid davası nedeniyle HSYK tarafından açığa alınan Berk, “siz yurt dışına gitmeyi düşünür müsünüz” sorusuna “Benim pasaportum yok ki. Nasıl gideceğim, bilmiyorum. Birileri için yurtdışına gitmek kolaydır, normaldir. Yılda 2 defa 3 günlük, 5 günlük yurtdışı tatili yapanlara gitmek kolay gelir ama ben şimdiye kadar hiç yurtdışına gitmedim” diye yanıt verdi.

Hürriyet’ten Toygar Atilla’ya değerlendirmelerde bulunan Berk, “Şimdi haberler var Zekeriya ile ilgili Almanya’da diye. Oraya kaçtı deniyor. Yakalama olduktan sonra gitse ‘kaçtı’ dersin. Yakalama çıkmadan gitmiş. Gittikten sonra yakalama çıkmış. Yakalamaların çıkması zaten garabet. Sami Selçuk bu konuda önemi yazılar yazdı, diğer insanların yorumunu bir kenara bırak. Hâkim, savcı hakkında tweet’ten dolayı yakalama kararı mı çıkarılır? Bilmiyorum, farklı bir hukuki ortam var” dedi.

Nasıl gidilir, bilmiyorum

Berk, “Sizin de hakkınızda yakalama kararı çıksa, siz de meslektaşlarınız gibi yurtdışına gitmeyi/ kaçmayı düşünür müydünüz ?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Benim pasaportum yok ki. Nasıl gideceğim, bilmiyorum. Birileri için yurtdışına gitmek kolaydır, normaldir. Yılda 2 defa 3 günlük, 5 günlük yurtdışı tatili yapanlara gitmek kolay gelir ama ben şimdiye kadar hiç yurtdışına gitmedim. Ben tatillerimi Antalya’da geçiyorum. Ben, ‘Hadi hanım hazırlan Antalya’ya, Alanya’ya 3 gün gidelim’ dememle, ‘Yurtdışına gidelim’ demem aynı şey değil.”

Yakalama neden çıktı

Bir dönem Beşiktaş’taki İstanbul Özel Yetkili Mahkemesi’nde Öz ve Kara’yla birlikte görev yapan Berk, şunları söyledi: “Ortada net bir şey yok işin doğrusu. Siz şimdi bunlar hakkında yakalama çıkarılan soruşturma dosyasını biliyor musunuz? Yakalama gerekçesi olan soruşturma dosyasını biliyor musunuz? Ben bilmiyorum. Ergenekon sanıkları çıkıyor, konuşuyor: ‘Şöyle oldu, böyle oldu’. Tamam da Ergenekon’dan dolayı mı çıktı yakalama kararı ya da Celal Kara için Balyoz’dan dolayı mı çıktı? Yoksa 17-25 Aralık’tan dolayı mı çıktı ya da bunların sonrası süreçte attığı tweet’lerden dolayı mı? Basına yansıyan demeçlerinden dolayı mı? Bilemeyince net bir yorum da mümkün değil. 49 arkadaş açığa alındık ama benim ki şahsen hiç ilgim dahlim olmayan bir soruşturmaydı. Selam Kudüs Tevhit Ordusu diye bir Terör örgütü var. Orada dinleme kararlarını veren arkadaşlar var. Ben arkadaş yokken, polisin getirdiği bir evrakı onun yerine imzalamışım. O sırada orada benim yerimde kim olsa o evrakı imzalar. Bazılarını soruşturmadan muaf tuttular, ayırdılar, izin vermediler. Sen onların iyi niyetli, bizim kötü niyetli olduğumuzu nasıl anladın? Tek bir evrakta imzam var. Açığa alındım. Asıl soruşturmada asıl işlemleri yapanlara izin soruşturma izni verilmedi. At izi it izine karışmış durumda.”