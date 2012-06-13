Şike savcısı Mehmet Berk görev değişikliğini kendisi mi istedi?

Şike soruşturmasına bakan Savcı Mehmet Berk, Küçükçekmece Başsavcıvekili oldu. Merakla beklenen Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) kararnamesinde atamalar belli oldu. Kararnameyle 2 bin 335 savcı ve hakimin görev yeri değiştirildi.

Milliyet Yazarı Taha Akyol CNN Türk'te konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamalada Savcı Mehmet Berk'in görev yeri değişikliğini kendisinin talep ettiğini söyledi.