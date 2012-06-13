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Şike savcısı Mehmet Berk görev değişikliğini kendisi mi istedi?

Şike soruşturmasına bakan Savcı Mehmet Berk'in özel yetkisi alındı. Berk, Küçükçekmece Başsavcıvekili olarak görevini yürütecek

13 Haziran 2012 20:56

Şike soruşturmasına bakan Savcı Mehmet Berk, Küçükçekmece Başsavcıvekili oldu. Merakla beklenen Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) kararnamesinde atamalar belli oldu. Kararnameyle 2 bin 335 savcı ve hakimin görev yeri değiştirildi.

 

Milliyet Yazarı Taha Akyol CNN Türk'te konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamalada Savcı Mehmet Berk'in görev yeri değişikliğini kendisinin talep ettiğini söyledi. 
 
 
İşte kritik davalara bakan yargı mensuplarının yeni görevleri:
 
Şike davasının savcısı Mehmet Berk, Küçükçekmece Başsavcı Vekili oldu.
 
Ergenekon davasına bakan, Özel Yetkili Savcı Cihan Kansız Cumhuriyet Başsavcı Vekili oldu
 
Balyoz davasının savcısı Savaş Kırbaş, İstanbul Başsavcı Vekili oldu.
 
Dink davası hakimi Rüstem Eryılmaz Bakırköy'e atandı.
 
KCK davasının hakimi Menderes Yılmaz İzmir'e atandı.
 
 

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