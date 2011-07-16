Şike fetvası veren imam sorguda



T24- Şike soruşturmasında tutuklanan futbolcu İbrahim Akın'ın teklif edilen para için "fetva" istediği imam, sorgulandı.

İBB tarafından sözleşmesi feshedilen İbrahim Akın'ın arayıp ''Hocam şike karşılığı para teklif ediyorlar. Alsam caiz midir'' diye sorduğu Erzurumlu imama bu kez polis sordu.

Emekli imam Ahmet Kangı polise verdiği ifadesinde 'İbrahim beni ara sıra arar dini konularda sorular sorardı. Söylediği parayı ben transfer ücreti sandım, al dedim' diye savunma yaptı.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Türk futbolunda deprem etkisi yaratan şike ve teşvik primi soruşturması kapsamında teşvik primi aldığını itiraf eden ve geçtiğimiz gün tutuklanan Büyükşehir Belediyeli İbrahim Akın'ın telefonla şikenin dinen sakıncalı olup olmadığını sorduğu hocanın emekli imam Ahmet Kangı olduğu ortaya çıktı. Kangı dün Erzurum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde olayla ilgili ifade verdi.





'Transfer ücreti sandım'





Erzurum'da 'cinci hoca' lakabıyla tanınan emekli İmam Kangı ifadesinde Akın'ın kendisine danıştığı şike parasını transfer parası olarak algıladığını belirterek, 'İbrahim Akın ile İstanbul'da yaşayan akrabalarım aracılığı ile tanıştım. Bana ara sıra telefon açıp dini konular ile ilgili sorular sorardı. Kendisine gelen teklifi anlattı. Ben 'dinen sakıncası yok' dedim. 'Paranın bir kısmını da dağıt' dedim. Ama söylediği parayı transfer ücreti sandım' diye kendini savundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün konuyla ilgili ifadesinin alınması için yazı gönderdiği Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdikten sonra görüntülenen emekli imam Kangı, çıkışta bir açıklama yapmaktan kaçındı. Avukatı ile birlikte emniyetten hızla uzaklaşan Kangı, sadece dinen görüşünü söylediğini ifade ederek kayıplara karıştı.





Teknik takibe takılan o görüşme





Fenerbahçe maçından önce İbrahim Akın, Erzurumlu hocayı arayıp, fetva istiyor.

İbrahim Akın: Hocam birşey sormam lazım. Şimdi hafta sonu Fener'le maçımız var ya, demişler ki İbo gol atmasın, 100 bin dolar para verelim. Dinen bir sakıncası var mı?

Ahmet Kangı: Bir kısmını dağıtırsan sakıncası olmaz.