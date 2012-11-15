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Spor

Şike davasının dosyası Yargıtay'a gönderildi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da ceza aldığı şike davasının dosyası İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Yargıtay'a gönderildi

15 Kasım 2012 12:34

 

3 Eylül 2011'de başlayan şike davası 2 Temmuz 2012'de sonuçlandı. Yargılama sonucu Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "örgüt kurup yönetmek ve şike" suçundan toplamda 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yıldırım ayrıca, Fenerbahçe-Karabük, Fenerbahçe-Ankaragücü, Fenerbahçe-Sivasspor, Eskişehir-Trabzon ve Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçlarından dolayı şike ile cezalandırıldı. Yıldırım'a toplamda 1 milyon 312 bin lira para cezası verildi. 
 
Davada, İbrahim Akın, İlhan Ekşioğlu, Şekip Mustoroğlu,  Mehmet Yıldız, Olgun Peker, Bülent Uygun, Korcan Çelikay, Samet Güzel, Gökçek Wederson, Serdar Adalı, Tayfur Havutçu ve Ümit Karan çeşitli cezalara çarptırıldı. 
 
Gerekçeli kararın yazılmasının ardından sanık avukatlarının ve savcılığın yaptığı itiraz nedeniyle hüküm giyen sanıkların dosyalarını Yargıtay'a gönderildi.
 
Yargıtay'daki incelemenin en az 4-5 ay süreceği tahmin ediliyor.

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şike davasıaziz yıldırım

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