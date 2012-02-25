Şike davasında 232 gün sonra 7 tahliye

T24- Futbolda şike iddialarına ilişkin davasının 8. duruşmasında aralarında Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu'nun da bulunduğu 7 kişinin tahliyesine karar verildi.

''Futbolda şike'' iddialarına ilişkin davada, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticilere destek veren taraftarlar, mahkemenin tahliye taleplerine ilişkin kararını açıklamasının ardından polisin üzerine çok sayıda şişe atınca, çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesiyle dağıtıldı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde dün sabah saatlerinden itibaren toplanmaya başlayan, akşam saatlerinde ise büyük bir yoğunluğa ulaşan taraftar topluluğu, adliye önündeki meydanı adeta tribüne çevirdi.

Başkan Aziz Yıldırım, kulüp yönetim kurulu üyeleri Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu, mali işler müdürü Tamer Yelkovan ile amatör şubeler koordinatörü Cemil Turan'ın tahliye edilmesi umudunu taşıyan taraftarlar, mahkemenin tahliye taleplerine ilişkin kararının ardından, kulüp başkanı Yıldırım'a tahliye çıkmayınca polisin üzerine çok sayıda şişe attı.

Adalet sarayı önünde önlem alan çevik kuvvet ekipleri, taraftarlara önce tazyikli suyla, sonra da biber gazıyla müdahale etti.

Taraftarların tribüne çevirdiği meydan bir anda savaş alanına dönerken, taraftarlar yapılan müdahale üzerine kaçıştı. Müdahale nedeniyle bazı taraftarların yerde kaldığı görüldü.

Karar öncesi yaşananlar

"Futbolda şike'' iddialarına ilişkin açılan davada tutuklu yargılanan 23 sanığın savunmasının alınması tamamlandı. Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklardan Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu ile Mehmet Yenice ve Coşkun Çalık'ın tahliyesini istedi.

Özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Talat Emre Koçak, 5 suçtan yargılandığını belirterek, ''Ortada bir suç örgütü olduğunu düşünmüyorum. İştirak ettiğim örgütten hiç kimseyi de tanımıyorum'' dedi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık Koçak, tahliyesini talep etti.

Tutuklu sanık Haldun Şenman ise sınavların şartları ve kimler tarafından yapılacağının TFF yönetim kurulu tarafından belirlendiğini söyledi. 2009 yılındaki ilk sınavı futbol geliştirme merkezinin, sonraki iki sınavı ise hukuk kurulunun yaptığını söyleyen Şenman, savunmasını şöyle sürdürdü: ''Menajerlik sınavıyla ilgili yetki benim departmanımda değildir. Yunus Egemenoğlu'nun talimatıyla yetki hukuk kuruluna devredildi. Sınavdaki fiili görevim gözetmenliktir. Gözetmenlik yaptığım bir sınava girmem ve çıkar sağlamam mümkün değildir. Sorular bize hiç gelmedi. Yönetim Kurulu üyeleri bile alamaz o soruları. Madem çalındı bu sorular, hırsızlık suçu iddianamede nerede? Bizim asıl işimiz, profesyonel futbolcu ve temsilcilerinin özlük işleri ve sözleşmeleriyle ilgili arşiv tutmaktır. Benim odamda bulunan sınav evrakları 2001 yılına aittir. O arşive de herkes girebilir. Evraklar TFF'de olması gerektiği yerde bulunmuştur.''

Şenman'ın savunmasıyla, davada tutuklu olarak yargılanan 23 sanığın tamamının savunması tamamlandı. "Şike Davası"nda sanıkların savunmaları saat 23.00 sıralarında sona erdi. Savunmalarını tamamlayan sanıklar çevik kuvvet polisinin geniş güvenlik önlemleri altında, cezaevi araçları ile Metris Cezaevi'ne götürüldü.

Savcı 3 tahliye istedi

''Futbolda şike'' iddialarına ilişkin görülen davada Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklardan Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu ile Mehmet Yenice ve Coşkun Çalık'ın tahliyesini istedi.

Özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanık avukatlarının taleplerinin alınmasının ardından görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı Ufuk Ermertcan, tutuklu sanıklardan Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu ile Mehmet Yenice ve Coşkun Çalık'ın, suç vasfının değişmesi ve tutuklu kaldıkları süre göz önüne alınarak tahliyeleri yönünde karar verilmesini talep etti.

Savcı Ermertcan, aralarında Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 20 sanığın tahliye taleplerinin ise kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunması nedeniyle reddedilmesi yönünde görüş bildirdi.

Sanıkların yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebinin reddedilmesini isteyen savcı Ermertcan, seyir yasağının kaldırılması talebini ise mahkemenin takdirine bıraktı.

Savcı Ufuk Ermetcan, 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve karara bağlanan ''Kelebek Operasyonu'' davasının dosyasının mahkemeye gönderilmesini istedi.

Duruşmaya verilen aranın ardından tahliye taleplerini değerlendiren mahkeme, 'atılı suç vasfının değişebilme ihtimali olduğu gerekçesiyle' 7 kişinin tahliye edilmesine karar verildi.

Tahliye edilen isimler şöyle:

Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, altyapı koordinatörü Cemil Turan, Eskişehirspor'un eski teknik direktörü Bülent Uygun, Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz, Giresunspor yöneticilerinden Coşkun Çalık ve Ömer Ülkü, masör Mehmet Yenice.

Aralarında Aziz Yıldırım ve Olgun Peker'in de bulunduğu 16 sanığın ise 'haklarında kuvvetli suç süphesi olduğu gerekçesiyle' tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Bir sonraki duruşmanın tarihinin de 26 Mart olduğu açıklandı. Karara göre 26 Mart tarihinden sonra savunmaların alınmasına 4 gün daha devam edilecek.

Duruşmada alınan ara kararlar

- Olgun Peker'in diplomasiyle ilgili Bulgaristan'a yazı yazılmasına, şirketlerin hissedarlarının çıkarılması, 2011'de yurtdışına giriş çıkış belgelerinin çıkarılmasına,

- Serdar Kulbilge'nin eşinin hesapları için yazı yazılmasına,

- Muğla Cezaevi'nde yatan Cihan Oskay'ın tanık olarak dinlenmesine,

- Giresun'da alınan bazı tanıkların ifadelerinin alınması istendi.

- Olgun Peker'in şirketlerinin hissedarlarının çıkarılması istendi.

- İbrahim Akın'ın iletişim tespit tutanaklarının istenmesine,

- Tutuksuz sanıklar Ali Yıldırım'ın avukatlarına ek savunma süresi verilmesine,

- Bazı sanıkların cep telefonlarının iadesinin değerlendirilmesine,

- Yayıncı kuruluşlara yazı yazılacak ilgili maçların görüntülerin istenmesine

- Bütün sanıkların seyir yasaklarının kaldırılmasına karar verildi.

Adliye önü karıştı

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde dün sabah saatlerinden itibaren toplanmaya başlayan, akşam saatlerinde ise büyük bir yoğunluğa ulaşan taraftar topluluğu, adliye önündeki meydanı adeta tribüne çevirdi. Başkan Aziz Yıldırım, kulüp yönetim kurulu üyeleri Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu, mali işler müdürü Tamer Yelkovan ile amatör şubeler koordinatörü Cemil Turan'ın tahliye edilmesi umudunu taşıyan taraftarlar, Yıldırım'a tahliye çıkmayınca polisin üzerine çok sayıda şişe attı. Adalet sarayı önünde önlem alan çevik kuvvet ekipleri, taraftarlara önce tazyikli suyla, sonra da biber gazıyla müdahale etti. Kısa süren müdahalenin ardından olaylar sona erdi.