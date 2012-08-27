Şike davası savcısı: Yıldırım eksik ceza aldı, Şener teşvikten cezalandırılmalı

Şike davasının savcısı Ufuk Ermertcan, mahkeme kararına yaptığı itirazın gerekçelerinde "Aziz Yıldırım hakkında eksik ceza tayin edildiğini, Sadri Şener'in de teşvik suçundan cezalandırılması gerektiğini" belirtti.

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nin şike davası ile ilgili gerekçeli kararını açıklamasının ardından, duruşma savcısı Ufuk Ermertcan bugün itiraz dilekçesini mahkemeye sundu.

Savcı Ermertcan, “Mahkemece 7 Mart 2011 günü oynanan Gençlerbirliği- Fenerbahçe ve 9 Nisan 2011 günü oynanan Eskişehir-Fenerbahçe karşılaşmalarında şike yapılması eyleminden dolayı suç tarihinde eylem suç olarak tanımlanmadığından sanığın beraatine karar verilmiş olup, söz konusu şike eylemleri suç tarihi itibariyle dolandırıcılık niteliğinde olduğu ancak bilahare yürürlüğe giren 6222 sayılı yasanın 6259 sayılı yasa ile değişik hükümleri daha lehe olduğundan bu maddeye göre mahkumiyet kararı verilmesi gerekmektedir" dedi. Savcı, “Mahkemece birden fazla eylem nedeniyle mahkumiyet kararı nedeniyle mahkumiyet kararı verilen sanık hakkında suçun işleniş biçimi, suçun konusunun önem ve değeri, meydana gelen zararın ağırlığı, sanığın güttüğü amaç, yasada öngörülen cezanın üst sınırı dikkate alındığında sanık hakkında eksik ceza tayin edildiğinden, ve bu nedenle karar usul ve yasaya aykırı görüldüğünden bozulmasına karar verilmesi talep edilir" ifadelerini kullandı.

‘Sadri Şener teşvikten ceza alsın’

Trabzonspor Başkanı Sadri Şener, 15 Mayıs 2011’de oynanan FB – Ankaragücü ve 22 Mayıs 2011’de oynanan Sivasspor – FB müsabakalarında sonucu etkilemek amacıyla şike yapmak suçundan “suçtan cezalandırılmasına yeter her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı kanıtlara ulaşılamadığı" gerekçesiyle beraat etmişti. Savcı, Şener’in 22 Mayıs 2011’de oynanan Sivasspor – FB maçında teşvik yapılması suçundan cezalandırılması gerektiğini bildirdi.

Dosya Yargıtay’a gönderilecek

Bundan sonraki süreç ise şöyle işleyecek. Mahkemenin gerekçeli kararı davanın tüm taraflarına tebliğ edilecek. Karara itiraz etmek isteyen sanıklar, itiraz dilekçelerini mahkemeye sunacak. Mahkeme, dava dosyası ile birlikte, duruşma savcısının ve sanıkların itiraz dilekçelerini hep birlikte Yargıtay’a gönderecek.