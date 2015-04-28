Şike davası ertelendi

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 35 sanıklı Şike davasının yeniden yargılanmasına devam edildi. Davanın 2. duruşmasına Olgun Peker, Tayfur Havuçcu, Serdar Adalı ve İlhan Ekşioğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 sanık ile sanık avukatları katıldı. Duruşma 8 Temmuz 2015'e ertelendi.

Şike davasında 35 sanığın yeniden yargılandığı duruşmada ara karar veren mahkeme, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kamu kurumu olup olmadığını belirleyecek.

Nuri İmre’nin Zaman’da yer alan haberine göre, Aziz Yıldırım'ın avukatı Ersan Şen, yargılanmalarına neden olan delilleri toplayan polislerin tutuklu olduğunu hatırlatarak hukuksuz delillerle yargılanmalarının Anayasaya aykırı olduğunu iddia etti. Duruşma, Yargıtay'ın bozma ilamına karşı beyanları alınmayan sanıkların çağrılması için 8 Temmuz 2015 tarihine ertelendi.

Kimlik yoklamalarının ardından daha önce duruşmalara katılmayan sanıklardan Tayfur Havuçcu ile Serdar Adalı'ya Yargıtay'ın bozma kararına karşı diyecekleri soruldu. Her iki sanık da bozma kararına uyulmasını ve beraatlerine karar verilmesini istedi. Havuçcu, ceza verilmesi halinde hükmün açıklanmasının ertelenmesini isterken, Adalı bu soruya istemediği şeklinde cevap verdi.

Yargıtay'ın bozma kararının ardından dinlenmeyen ve bugün de duruşmaya katılmayan sanıkların avukatlarına, bozma kararına karşı diyecekleri soruldu. Avukatlardan bozma kararı lehlerine olanlar karara uyulmasını, aleyhine olanlar ise bozma kararına uyulmamasını talep etti.

Sanık avukatlarından Ali Rıza Dizdar, daha önceki duruşmada mahkemeye isimlerini sundukları tanıkların dinlenmesini talep etti. Dizdar ayrıca "TMK mahkemelerinin kaldırılmasından sonra dava dosyalarının yeni ağır ceza mahkemelerine verilmişti. Bu aşamadan sonra yargılamaların, yeniden ve kaldıkları yerden yapılmasına karar verilmişti. KCK davası sanık avukatları, delillerin hukuka aykırı olarak elde edildiğini ve bu durumun da Anayasaya aykırı olduğunu iddia etmişti. Davaya bakan İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi ise bu talepleri Anayasa Mahkemesi'ne sormuştu. Bizim davamızda da aynı durum sözkonusu olduğu için biz de önceki duruşmalarda Anayasaya aykırılık konusunda talepte bulunduk ve mahkemeniz de İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başvuru neticesinin beklenmesine karar verilmesine hükmetmişti. Bu durumda bu kararın beklenmeden bizim davamızda karar verilmesi hukuka aykırıdır." diye konuştu.

Avukat Dizdar, ayrıca dava dosyasındaki raporların da gözlemci bir uzman tarafından incelenerek rapor alınmasını ve hukuka aykırı olan delillerin dosyadan çıkarılmasını talep etti.

Sanık Aziz Yıldırım'ın avukatı Köksal Bayraktar, "Dava konusu Şike adı verilen karşılıklı anlaşmanın mümkün olmadığı, dava kapsamından anlaşılmıştır. Dolayısıyla müvekkil Aziz Yıldırım'ın da böyle karşılıklı bir anlaşmaya dahil olmadığı ortadadır. Bu nedenle Aziz Yıldırım hakkında beraat kararı verilmesini talep ediyoruz." diye konuştu. Avukat Bayraktar, beraat kararı verilmesi gerektiği için ceza verilmesi halinde hükmün açıklanmasının ertelenmesi yönünde bir taleplerinin de bulunmadığını dile getirdi.

‘Kumpas iddiaları hukuka aykırıdır’

Davaya müdahil olarak katılan Trabzonspor'un avukatı, Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yargılama kararının gerekçeleri arasında yer alan kumpas iddialarının hukuka aykırı olduğunu dile getirdi. Trabzonspor'un avukatı, "Mahkemeniz de zaten kumpas iddialarının hukuka aykırı olduğuna ilişkin daha önceden karar vermişti. Yargıtay bozma kararına uyulsun. Aleyhine olduğumuz sanıkların taleplerinin reddine karar verilmesini istiyoruz." dedi.

Sanık İlhan Ekşioğlu'nun avukatı Ersan Şen ise "Şu an Türkiye'nin içinde bulunduğu durum ortada. Bizim yargılanmamıza neden olan delilleri toplayan polisler tutukludur. Eğer bu deliller üzerinden yargılanacaksak, yeniden bir yargılama olsa da tuhaftır. Biz hukuksuz delillerle yargılanmak istemiyoruz. Mahkemenizden adil yargılama ve iadei itibar istiyoruz." dedi. Bizim yargılanmamız gereken yer özel yetkili mahkemeler değildi. Aziz Yıldırım ve temsil ettiği bir camia, insanları suçlu gösterilecekti. Bu nedenle ortada bir örgüt varmış gibi hukuksuz deliller üretilerek özel yetkili mahkemede yargılandı." dedi.

Mahkeme Başkanı Yıldırım'ın avukatını uyardı

Avukat Şen'in, sözlerine ses tonunu yükselterek "Var mı insanların özgürlüklerini 2-3 sene ellerinden alıp hukuksuz delillerle suçlayıp yargılamak." diye devam edince Mahkeme Başkanı Ahmet Civelek, "Sesinizi fazla yükseltmeyin Ersan bey. Arka sıralardan bakıyorlar ve 'Neler oluyor. Hoca ne diyor' diye merak ediyorlar." şeklinde uyarıda bulundu. Ersan Şen, sözlerine iddianamenin hukuksuz dinleme tapelerinden oluştuğunu, bu tapelerin çıkarılması ile iddianamede suçlamayı gerektirecek herhangi bir delilin yer almadığını söyledi.

Duruşma sonunda yaklaşık yarım saatlik bir aranın ardından mahkeme, ara kararını açıkladı. Başkan Civelek, İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 'Yargılamanın kaldığı yerden devam etmesi Anayasaya aykırıdır' iddiası ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru neticesinin beklenmesine karar verdiklerini açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun kamu kurumu olup olmadığı konusunda uzman bir bilirkişiden görüş alınmasına da hükmedildi. Bu konuda verilecek kararın ardından, Şike davası sanık avukatlarının Anayasa'ya aykırılık konusundaki taleplerinin değerlendirilmesine karar verildi.

Sanık Şekip Mosturoğlu'nun, hukuka aykırı delillerin dosyadan çıkarılması ve delillerin ortaya konulması aşamasından itibaren yargılanmanın yeniden yapılması talebinin bu aşamada reddine karer verilen duruşma, Yargıtay bozma ilamına karşı beyanları alınmayan sanıkların çağrılması için 8 Temmuz 2015 tarihine ertelendi.