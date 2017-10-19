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Şikayetçi oldu 'Sahte savcıya inandım işimden oldum' dedi

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de kendini 'Cumhuriyet Savcısı Mustafa Kemal Yılmaz' olarak tanıtan kişinin, "Seni adliyeye işe aldıracağım" sözüne inanıp çalıştığı işten ayrılan 32 yaşındaki Nazif Kara, gittiği adliyeye karşısına çıkan gerçek savc

19 Ekim 2017 18:14

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de kendini \'Cumhuriyet Savcısı Mustafa Kemal Yılmaz\' olarak tanıtan kişinin, \"Seni adliyeye işe aldıracağım\" sözüne inanıp çalıştığı işten ayrılan 32 yaşındaki Nazif Kara, gittiği adliyeye karşısına çıkan gerçek savcı Mustafa Kemal Yılmaz\'ı görünce gerçeği öğrendi.
Nazif Kara, iddiaya göre çarşıya gitmek için otobüs durağında beklerken, yanında duran bir otomobildeki kişinin kendisine \"Çarşıya gidiyorum istersen gel\" diyerek onu otomobilini aldı. Bu kişi araçta kendisini Kayseri Cumhuriyet Savcısı Mustafa Kemal Yılmaz olarak tanıttı ve Kara\'ya ne iş yaptığını sordu. Savcı olduğunu öne sürülen kişinin Nazif Kara\'ya araçtan indiği sırada \"Yanıma gel de seni adliyeye işe sokalım\" dediğini öne sürerek işinden istifa etti. Adliyeye 4 gün sonra giden Nazif Kara, burada görevli gerçek savcı Mustafa Kemal Yılmaz\'ı görünce neye uğradığını şaşırarak kendisini savcı olarak tanıttığını öne sürdüğü Levent Simitçi\'den şikayetçi oldu. Kayseri 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde açılan davada tutuksuz yargılanan kendisini Savcı olarak tanıtan Levent Simitçi ise suçlamaları kabul etmedi. Kara da, \"Şikayetçi değilim, ama işimizden de olduk\" dedi. Mahkeme heyeti elektrikçi olarak çalışan sanığın suça dair yeterli delil bulunamaması nedeniyle beraatine karar verdi.

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