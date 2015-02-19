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'Şikayetçi değilim' diyen Şevket Kazan 28 Şubat duruşmasından sonra dilekçe verip şikayetçi oldu

Şevket Kazan 28 Şubat döneminde Adalet Bakanı'ydı

19 Şubat 2015 18:34

28 Şubat davası duruşmasındaki beyanında "Hayatımın en zor kararıdır bu dosya için şikayetçi olmak. Şikayetçi değilim" diyen dönemin Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın duruşmadan sonra dilekçe vererek şikayetçi olduğu açıklandı.

28 Şubat dönemine ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren devirmeye, düşürmeye iştirak" suçundan 103 sanığın yargılandığı davanın 76. duruşması dün görüldü.

Duruşmada, dünkü beyanında "Ben şikayetçi değilim" diyen dönemin Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın dilekçe ile şikayetçi olduğu belirtildi.

Mahkeme Başkanı Fevzi Şıngar, "Mağdur Şevket Kazan'ın, saat 15.32 itibarıyla mahkemeye verdiği dilekçede, 'yeniden şikayetçi sıfatıyla davaya devam edeceğini' belirttiğini" tutanağa geçirdi.

Kazan'ın avukatı İsmail Aydos da açıklamasında, "Şevket Bey biraz rahatsız, hafızasını toplayamıyor. Dün beni aradı. Yaptığından pişmanlık duyduğunu ifade etti. 'Şikayet dilekçesi göndersem olur mu' diye sordu. Ben de gönderebileceğini söyledim" dedi.

 

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