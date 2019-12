Sık yaşanan cinsel ilişki sperm sayısını artırıyor

Sydney'de 118 erkekle yapılan araştırma, her gün cinsel ilişkiye girmenin sperm sayısını artırdığını ortayan koydu.



Adana’daki ‘Mutlu Yaşam Üroloji, Psikiyatri ve Cinsel İşlev Bozuklukları Merkezi’nin kurucusu Ürolog Hakan Güzel, tüp bebek tedavisi yapan uzmanların sperm sayısını artırabilmek için erkeklere cinsel ilişkiden uzak durmalarını önerdiğini oysa araştırmalarda her gün ilişkiye girilmesi halinde sperm kalitelisinin yüzde 12 oranında arttığının görüldüğünü söyledi.



Sydney’deki özel bir tüp bebek kliniğindeki araştırmalarda bebek isteyen 118 erkeğin bir hafta boyunca her gün cinsel ilişkiye girdiğini anlatan Dr. Güzel, “Bu erkeklerden 81’inin hasarlı sperm miktarında yüzde 12 oranında azalma olduğu gözlendi. Sperm kalitesi, sigara ve alkolden uzak durulması, egzersiz yapılması ve daha çok antioksidan alımı halinde de artabiliyor” dedi.

Spermin vücuttan hızlı atılmasının DNA hasarını azalttığını ve kalitesini arttırdığını anlatan Dr. Güzel, “Sperm vücutta ne kadar uzun süre kalırsa, hasara uğrama olasılığı o kadar artıyor. Biz bebek isteyen erkeklere eşleriyle çok sık cinsel ilişkiye girmelerini öneriyoruz” dedi. Güzel ayrıca sigara dumanının cinsel işlev bozukluklarının baş sorumlusu olduğunu hatırlattı.