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Şık ve Şener Ergenekon'a yardımla suçlanıyor!

Ergenekon soruşturması kapsamında gazeteciler Ahmet Şık ve Nedim Şener'in de aralarında bulunduğu 12'si tutuklu 14 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

26 Ağustos 2011 03:00

T24 - Ergenekon soruşturması kapsamında gazeteciler Ahmet Şık ve Nedim Şener'in de aralarında bulunduğu 12'si tutuklu 14 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Ergenekon soruşturması kapsamında Odatv'de yapılan aramalara ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili olarak, eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı ile gazeteciler Ahmet Şık, Nedim Şener ve Soner Yalçın'ın da aralarında bulunduğu 12'si tutuklu 14 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede, tutuklu şüpheliler Yalçın Küçük, Soner Yalçın, Ahmet Şık, Hanefi Avcı, Nedim Şener, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Doğan Yurdakul, Müesser Uğur, Coşkun Musluk, Sait Çakır ve Kaşif Kozinoğlu ile tutuksuz şüpheliler Ahmet Mümtaz İdil ve İklim Ayfer Kaleli’nin “Silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek, silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütüne yardım etmek, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek, devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etmek, açıklanması yasaklanan belgeleri temin etmek, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, kişisel verileri kaydetmek ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs etmek gibi iddialarla suçlanıyor.

İddianamede gazeteciler Ahmet Şık ve Nedim Şener’in “Silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede Yalçın Küçük de örgütün yöneticisi olmakla suçlanıyor.

Soruşturma sonunda hakkında işlem yapılan 9 kişi hakkında da dava açılmasına gerek görülmeyerek takipsizlik kararı verildi.


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