Siirt'teki utanç davasında 'indirimli ceza' kararı

Siirt'te 4 kızı istismar etme suçuyla yargılanan okul müdür yardımcısı Fahrettin K.'yle ilgili şok bir gelişme yaşandı.

Milliyet'ten Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre, Siirt’te yöneticisi olduğu okuldaki küçük kızlara cinsel istismarda bulunan, skandal açığa çıktıktan sonra uzun süre firari yaşayan, dosyanın kapatılması için Siirt’te aile üzerinde toplumsal baskı kurmaya çalışan ve yakalandıktan sonra duruşmaları izleyen kadınlara hakaretlerde bulunan okul müdür yardımcısı Fahrettin K.’ya, indirimli ceza uygulandığı ortaya çıktı. Daha önce davanın 10 tutuklu sanığını 5 ila 32 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasına mahkum eden ancak başta tatminkar bulunan cezalarda çok sayıda indirim yaptığı ortaya çıkan Siirt Ağır Ceza Mahkemesi’nin, 4 kız için toplam 46 yıl hapisle cezalandırdığı Fahrettin K.’nın cezasında da birçok indirime gittiği açığa çıktı.

Karardan detaylar:

Siirt Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararında öne çıkan detaylar şöyle:

* İlköğretim okul müdür yardımcısı olan Fahrettin K. 2007’den itibaren S.T.’ye para karşılığı kendisiyle sevişmesi için zorladı, S.T.’nin haftada iki kez odasına gittiği zanlı küçük kıza zaman zaman 3-5 lira verdi.

* Müdür yardımcısı, çocuğa, evlerine geleceğini ve annesiyle de birlikte olmak istediğini söyledi.

* Zanlı, S.T.’nin kardeşi H.T.’yi de makam odasına çağırdı, istismarda bulundu, okulun laboratuvarında bile çocuğu ilişkiye zorladı, 2 yıl boyunca iki kızla bu şekilde ilişkiye girdi.

* Fahrettin K. öğrencilerinden Ş.’yi ve G.’yi de 2009-2010 yıllarında istismar etti.

* Şüpheli mağdurlara olayları anlattıkları takdirde olanları ailelerine söylemekle tehdit etti, 15 yaşından küçük çocuk mağdurlar S. ve T.’yi vücutlarına organ sokmak suretiyle cinsel yönden istismar etti, G. ve Ş.’yi tehditle istismar ederek atılı suçları işledi.

* Siirt Devlet Hastanesi Psikiyatri uzmanı, intihar düşüncelerinden majör depresyona kadar 4 kızda çeşitliği ruh sağlığı bozukluğu tespit ederken Adli Tıp raporunda “Beden ve ruh sağlığı bozulmamıştır” ifadesi kullanıldı.

* Mahkeme de Adli Tıp raporunu geçerli sayarak G.’nin ruh sağlığının bozulmadığı sonucuna vardı. Ş.’nin ruh sağlığının bozulmasına Fahrettin K.’nin neden olmadığı sonucuna varan mahkeme, toplamda yüksek gözüktüğü için toplumda tepki yaratmayan kararında F.K. lehine çok sayıda hükme imza attı.

* Mahkeme, iki kız kardeşin ruh sağlığını Fahrettin K.’nin bozduğuna hükmederken, ilginç bir yorumla, Fahrettin K.’den sonra kızları istismar edenlerin bozukluğu artırdığını, onlar için aynı işlemin yapılamayacağını belirtti.

Mahkeme, Fahrettin K.’ye, iki kız için, ayrı ayrı toplam 15 yıl 7 ay 15’er gün ceza verdi. Bu cezayı belirlerken, TCK’da, beden ve ruh sağlığının bozulduğu hallerde “en az 15 yıl” ifadesinin bulunmasasına rağmen, “en az” cezayı uygulayarak 15’er yıl hapis verdi. Suçun 2 yıl süreyle devam etmesi nedeniyle artırım uygulayan mahkeme, artırımda alt sınırdan uzaklaştığını belirtti ancak cezayı dörtte ikiden daha fazla artırması mümkünken, sadece bu oranda artırdı.

Dava açıldıktan sonra aylarca firari yaşayan, mahkemeye gelmeyen, kadınlara karar duruşmasında “Sizin yüzünüzden yatıyorum” diyerek hakaretler eden Fahrettin K.’nin cezasında, örneğine nadir rastlanır biçimde, “Verilecek cezanın sanık üzerindeki olası etkisi göz önüne alınarak” 6’da 1 oranında takdir indirimi de yapıldı. Zanlının diğer iki kıza yönelik cinsel istismarında ise kızların beden ve ruh sağlığı bozulmadığı gerekçesiyle 5’er yıl ceza verildi. Okul yöneticisi olması nedeniyle cezası artan Fahrettin K.’ye bu kez de firari olmasına rağmen “iyi hal” indirimi yapıldı ve cezası 6’da bir düşürüldü. Yargıtay, tüm bu kararları onadı.