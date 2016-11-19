T24 LogoT24 Logo
Gündem

Siirt'teki maden faciasıyla ilgili müdür dahil 6 yetkili gözaltına alındı

Gözaltına alınanlar arasında 2 iş güvenliği uzmanı da bulunuyor

19 Kasım 2016 13:19

Siirt'in Şirvan ilçesinde henüz 5 işçinin cesedine ulaşılan maden faciasıyla ilgili soruşturma kapsamında 6 yetkili gözaltına alındı, 1 kişi ise aranıyor.

Gözaltına alınanlar arasında maden ocağının müdürü ve 2 iş güvenliği uzmanı da bulunuyor.

Siirt'teki maden kazasında göçük altında kalan işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bugün bir işçinin daha cenazesine ulaşıldı. 11 maden işçisine ulaşılmaya çalışılıyor.

Siirt'in Şirvan ilçesindeki maden faciasında şu ana kadar 5 işçi hayatını kaybederken, 11 işçi göçük altında bulunuyor.

Ayrıntılar geliyor...

Siirt'te Ciner Grubu'na bağlı Park Elektrik'in taşeron şirketi Antlar İnşaat'ın çalışmasında göçük meydana gelmiş ve 16 işçi toprak altında kalmıştı. 4 işçinin cenazesine ulaşıldı. Göçükte mahsur kalan 12 işçiye ulaşma çalışmaları sürüyor.

ETİKETLER

SiirtŞirvan ilçesibakır madeniheyelaniş güvenliği uzmanıgözaltı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24