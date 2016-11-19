Siirt'teki maden faciasıyla ilgili müdür dahil 6 yetkili gözaltına alındı

Siirt'in Şirvan ilçesinde henüz 5 işçinin cesedine ulaşılan maden faciasıyla ilgili soruşturma kapsamında 6 yetkili gözaltına alındı, 1 kişi ise aranıyor.

Gözaltına alınanlar arasında maden ocağının müdürü ve 2 iş güvenliği uzmanı da bulunuyor.

Siirt'teki maden kazasında göçük altında kalan işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bugün bir işçinin daha cenazesine ulaşıldı. 11 maden işçisine ulaşılmaya çalışılıyor.

Siirt'in Şirvan ilçesindeki maden faciasında şu ana kadar 5 işçi hayatını kaybederken, 11 işçi göçük altında bulunuyor.

Ayrıntılar geliyor...

Siirt'te Ciner Grubu'na bağlı Park Elektrik'in taşeron şirketi Antlar İnşaat'ın çalışmasında göçük meydana gelmiş ve 16 işçi toprak altında kalmıştı. 4 işçinin cenazesine ulaşıldı. Göçükte mahsur kalan 12 işçiye ulaşma çalışmaları sürüyor.