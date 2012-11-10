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Genelkurmay'dan Siirt'teki helikopter kazasına soruşturma

Genelkurmay, 17 askerin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili soruşturmanın başlatıldığını açıkladı

10 Kasım 2012 19:23

Genelkurmay Başkanlığı, Siirt'in Pervari ilçesinde meydana gelen 17 askerin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yapılan açıklamada, bölgede icrasına başlanan planlı operasyonel faaliyet için Siirt'ten kalkan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir S-70 sikorsky helikopterinin saat 07.45 sıralarında, Pervari ilçesi Doğanca beldesi Hasan Tepe mevkisinde kaza kırıma uğradığı belirtildi.

Kaza sonucunda 17 askeri personelin şehit olduğu kaydedilen açıklamada, ''Kaza ile ilgili idari ve adli soruşturma başlatılmıştır. Helikopterin düşüş sebebi soruşturma sonucunda belirlenecektir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli aile fertleri ile yüce milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz'' ifadeleri yer aldı.

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