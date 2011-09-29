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Siirt'teki hain saldırıya soruşturma SİİRT (A.A)

29 Eylül 2011 18:55

-Siirt'teki hain saldırıya soruşturma  SİİRT (A.A) - 29.09.2011 - Siirt Valisi Musa Çolak, 6 askerin şehit olduğu, 11 askerin yaralandığı Pervari ilçesine bağlı Belenoluk Köyü Jandarma Karakoluna terör örgütü PKK mensubu teröristlerce düzenlenen saldırı ile ilgili adli soruşturma başlatıldığını belirtti. Çolak, valilikte gazetecilerin, ''24 Eylül'de Belenoluk Karakolu'na düzenlenen saldırıda ihmal olduğu'' iddiasıyla ilgili bazı gazetelerde yayımlanan haberleri hatırlatması üzerine iddialarla ilgili adli mercilerce olayın çok yönlü olarak araştırıldığını belirtti.  Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının konu ile ilgili soruşturma başlattığını kaydeden Çolak, ''Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. Adli mercilerce soruşturma sürdürüldüğü için bu konuda daha fazla açıklama yapmayacağım'' dedi.

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