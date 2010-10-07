-SİİRT'TEKİ CİNSEL İSTİSMAR DAVASINDA 5 TAHLİYE DİYARBAKIR (A.A) - 07.10.2010 - Siirt'te bir ilköğretim okulundaki dört kız öğrenciye yönelik cinsel istismar iddiasıyla ilgili davanın görülmesine devam edildi. Siirt Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu 15 sanık katıldı. Davada gizlilik kararı bulunduğu gerekçesiyle duruşma salonuna avukatlardan başka kimse alınmadı. Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Siirt Baro Başkanı M. Ali Özel, tutuklu 5 kişinin tahliyesine karar verildiğini, bir sonraki duruşmanın 30 Aralık 2010'da yapılmasının kararlaştırıldığını söyledi. Öte yandan, BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, Belediye Başkanı Selim Sadak ve Kurtalan Belediye Başkanı Necat Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu bir grup BDP'li il binasının önünden Adliye Sarayı'na kadar yürüdü. Adliye Sarayı'nın önünde açıklama yapan Ata, davanın 24 sanık hakkında açıldığını, daha sonra tutuklu sayısının düştüğünü belirterek, ''Çocukları istismar etmek, kamuoyu vicdanını rahatsız edecek şekilde kirli işlere bulaşmak, çocukların geleceklerini karartmak şehrimize kabul edilmeyecek bir gerçeği yaşatmak kimsenin haddine değildir. Kendi çocuğunu, kendi kadınını korumayan bir toplumun özgürlüğünden bahsedilemez'' dedi. Ata, konuşmasının ardından hafif bir rahatsızlık geçirince bir süre kaldırımda oturdu. Daha sonra, grup sessizce dağıldı.