Siirt'teki cinsel istismar davası başladı

T24- Siirt'te ilköğretim çağındaki 4 kız öğrenciye cinsel istismar davasının ilk duruşması bugün başladı.



19 tutuklu sanık E tipi kapalı cezaevinden alınıp sabah saatlerinde Siirt Adliyesi'ne getirildi.



Duruşmaya 4 kız çocuğu da katılıyor. Toplam 36 sanıklı dava gizli olarak yürütülüyor.



BDP Milletvekili Emine Ayna ile 30 avukat da duruşma için Diyarbakır'dan Siirt'e geldi.



Ayna daha sonra BDP Kadın Meclisi, Kadın Platformu ve Barış Anneleri'yle birlikte adliyenin önünde protesto gösterisi yapacaklarını belirtti.



Adliye çevresinde alınan geniş güvenlik önlemleri de sürüyor.