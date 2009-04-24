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Yaşam

Siirt'te yıldırım çarpması: 9 yaralı

24 Nisan 2009 22:37

Siirt'in Eruh ilçesinde, yıldırım çarpması sonucu 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Görendoğuk köyünde bir tarlada çalışan Perihan Özdemir (65), Saadet Aksu (40), Sabahat Özer (20), Şehriban Aksu (16), Nergin Aybek (15), Dilan Aksu (14), Zozan Aybek (13), Hilal Aksu (13) ve Hatun Aybek (10), şiddetli yağıştan korunmak için bir ağacın altına sığındı.

Burada yağmurun dinmesini bekleyen 6'sı çocuk 9 kişinin üzerine yıldırım düştü.

Vücutlarının türlü yerlerinde yanıklar oluşan 9 kişi, Eruh Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesi'ne sevk edildiler.

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