T24 LogoT24 Logo
Gündem

Siirt'te, sosyal medyada terör propagandasına 10 gözaltı

SİİRT, (DHA)- SİİRT'te, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekâtı aleyhine sosyal medyada paylaşımlarda bulunup, terör örgütü PKK/KCK'yı övdükleri ve örgüt propagandası yaptıkları belirlenen 10 kişi gözaltına alındı

25 Ocak 2018 20:58

SİİRT, (DHA)- SİİRT\'te, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Zeytin Dalı Harekâtı aleyhine sosyal medyada paylaşımlarda bulunup, terör örgütü PKK/KCK\'yı övdükleri ve örgüt propagandası yaptıkları belirlenen 10 kişi gözaltına alındı.
Siirt Valiliği, polis tarafından düzenlenen operasyonla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:
\"Emniyet Müdürlüğümüz Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan başarılı çalışmalar neticesinde; Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de düzenlediği Zeytin Dalı Operasyonu\'na yönelik, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünü övücü, sahiplenici paylaşımlar yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde, 10 şahıs gözaltına alınmıştır. Halkımızın güvenliğini tehdit eden tüm unsurlara karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SİİRT DHA SİİRT Silahlı Kuvvetleri Dalı HarekâtıPKKKCKSiirt ValiliğiAçıklamadaMüdürlüğümüz Terörle MücadeleMüdürlüğüTürk Silahlı Kuvvetleri AfrinZeytin Dalı OperasyonuHalkımızın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24