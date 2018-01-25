Siirt'te, sosyal medyada terör propagandasına 10 gözaltı

SİİRT, (DHA)- SİİRT\'te, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Zeytin Dalı Harekâtı aleyhine sosyal medyada paylaşımlarda bulunup, terör örgütü PKK/KCK\'yı övdükleri ve örgüt propagandası yaptıkları belirlenen 10 kişi gözaltına alındı.

Siirt Valiliği, polis tarafından düzenlenen operasyonla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

\"Emniyet Müdürlüğümüz Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan başarılı çalışmalar neticesinde; Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de düzenlediği Zeytin Dalı Operasyonu\'na yönelik, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünü övücü, sahiplenici paylaşımlar yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde, 10 şahıs gözaltına alınmıştır. Halkımızın güvenliğini tehdit eden tüm unsurlara karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.\"