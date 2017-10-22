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Siirt'te panzerin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT'in Aydınlar Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Emniyet Müdürlüğü'ne ait zırhlı aracın çarptığı 6 yaşındaki Felek Batur, hayatını kaybetti

22 Ekim 2017 01:32

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT\'in Aydınlar Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Emniyet Müdürlüğü\'ne ait zırhlı aracın çarptığı 6 yaşındaki Felek Batur, hayatını kaybetti. 
Siirt\'te 3 gün önce Tillo İlçesi\'ne gittiği görevden dönen Emniyet Müdürlüğü\'ne ait zırhlı araç, Aydınlar Caddesi üzerinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Felek Batur adlı kız çocuğuna çarptı. Çarpma sonucu Batur\'un olay yerinde hayatını yitirdiği öğrenilirken, Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın, kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. 
 

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