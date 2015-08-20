Siirt'te komanda tugayına silahlı saldırı

Siirt'te iddiaya göre PKK’lılar 3’üncü Komando Tugay Komutanlığı nöbet kulübesine uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesiyle çıkan çatışmada ölen ya da yaralanan olmadı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Siirt 3’üncü Komando Tugay Komutanlığı’na PKK’lılar bu gece uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Barış Mahallesi’nden geldikleri belirtilen 3 PKK’lı tarafından komutanlığın nöbet kulübesine ateş açıldı. Askerlerin de anında karşılık vermesi üzerine PKK’lılar kaçtı. Ölen ya da yaralanan olmayan çatışmanın ardından kaçan PKK’lıları etkisiz hale getirmek için operasyon başlatıldı.