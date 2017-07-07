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Siirt'te Kaymakam ve Belediye Başkanı'na bombalı saldırı!

Kaymakam Mehmet Kocabey hafif yaralandı

Fotoğraf: Arşiv

07 Temmuz 2017 13:34

Siirt'in Baykan ilçesinde PKK'lılar tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, Kaymakam ve Belediye Başkanı Mehmet Kocabey'in aracının geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlayıcının geç infilak ettiği saldırıda Kaymakam Mehmet Kocabey hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, PKK'liler tarafından Baykan ilçesi Yarımca köyü girişine tuzaklanan el yapımı patlayıcı, köyü ziyarete gelen İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Mehmet Kocabey'in aracının geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlayıcının geç infilak ettiği saldırıda, Kaymakam Kocabey hafif bir şekilde yaralanırken, araçta küçük çaplı hasar oluştu. Kocabey, İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. 


Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

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