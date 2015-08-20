T24 LogoT24 Logo
Gündem

Siirt'te hayatını kaybeden 8 asker için tören düzenlendi

Siirt'te yola tuzaklanan mayının patlatılması sonucu 8 asker şehit olmuştu

20 Ağustos 2015 19:01

Siirt’te yola tuzaklanan mayının patlatılması sonucu şehit olan 8 asker, bugün 3’üncü Komando Tugay Komutanlığı’nda düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Siirt’in Şirvan ve Pervari ilçelerini bağlayan karayolunda dün yapılan saldırıda yaşamını yitiren uzman çavuşlar Hakan Aktürk, Ferdi Gerekli ve Barış Akın ile erler Bahadır Aydın, Recep Beycur, Ömer Erüstün, Emre Kaan Arlı ve Mehmet Halil Barkın’ın cenazeleri, bu sabah Devlet Hastanesi morgundan alınarak 3’üncü Komando Tugay Komutanlığı’nın Omurtak Kışlası’na getirildi.

Burada düzenlenen törene İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk, 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti, Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz askeri ve mülki erkan ile şehitlerin aileleri katıldı. Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutlarının yan yana dizildiği törende önce saygı duruşu yapıldı. Saygı duruşunun ardından askeri personel tarafından şehitlerin özgeçmişleri okundu.

Hayatını kaybeden askerler için dua ve saygı duruşunun ardından askerlerin cenazeleri tekrar ambulanslara alındı. Şehitlerden Mehmet Halil Barkın’ın cenazesi ambulansla karayoluyla Şırnak’ın Silopi İlçesi’ne gönderilirken, diğer 7 cenaze Siirt Havalimanı’na getirildi. Cenazeler buradan uçakla memleketlerine gönderildi.

ETİKETLER

şehitşırnakcenazeölümtören

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24