Siirt'te hayatını kaybeden 8 asker için tören düzenlendi

Siirt’te yola tuzaklanan mayının patlatılması sonucu şehit olan 8 asker, bugün 3’üncü Komando Tugay Komutanlığı’nda düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Siirt’in Şirvan ve Pervari ilçelerini bağlayan karayolunda dün yapılan saldırıda yaşamını yitiren uzman çavuşlar Hakan Aktürk, Ferdi Gerekli ve Barış Akın ile erler Bahadır Aydın, Recep Beycur, Ömer Erüstün, Emre Kaan Arlı ve Mehmet Halil Barkın’ın cenazeleri, bu sabah Devlet Hastanesi morgundan alınarak 3’üncü Komando Tugay Komutanlığı’nın Omurtak Kışlası’na getirildi.

Burada düzenlenen törene İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk, 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti, Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz askeri ve mülki erkan ile şehitlerin aileleri katıldı. Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutlarının yan yana dizildiği törende önce saygı duruşu yapıldı. Saygı duruşunun ardından askeri personel tarafından şehitlerin özgeçmişleri okundu.

Hayatını kaybeden askerler için dua ve saygı duruşunun ardından askerlerin cenazeleri tekrar ambulanslara alındı. Şehitlerden Mehmet Halil Barkın’ın cenazesi ambulansla karayoluyla Şırnak’ın Silopi İlçesi’ne gönderilirken, diğer 7 cenaze Siirt Havalimanı’na getirildi. Cenazeler buradan uçakla memleketlerine gönderildi.