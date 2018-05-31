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Siirt'te hastanede fuhuş operasyonu: 3'ü memur, 4 gözaltı

SİİRT, (DHA)- SİİRT Devlet Hastanesi'nde çalışan bazı personelin para karşılığı fuhşa yönelik yer ve müşteri temin ettiği bilgisi üzerine yapılan operasyonda 3'ü memur, 4 kişi gözaltına alındı

31 Mayıs 2018 20:40

SİİRT, (DHA)- SİİRT Devlet Hastanesi\'nde çalışan bazı personelin para karşılığı fuhşa yönelik yer ve müşteri temin ettiği bilgisi üzerine yapılan operasyonda 3\'ü memur, 4 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada; Siirt Devlet Hastanesi\'nde çalışan bazı personelin, para karşılığı fuhşa yönelik yer ve müşteri temini yaptığı bilgileri üzerine, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği\'nce şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, 3 aydır sürdürülen çalışma sonucunda, bugün sabah saatlerinde Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan alınan talimat doğrultusunda, polis ekiplerince eş zamanlı operasyon yapıldığı kaydedildi. Operasyonda, memurlar S.E., O.K. ve S.E. ile görevli M.Ç. olmak üzere toplam 4 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

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