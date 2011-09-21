-Siirt'te hain saldırı SİİRT (A.A) - 21.09.2011 - Siirt Valisi Musa Çolak, Polis Okulu yolu üzerinde 6 kadının bulunduğu araca teröristlerce saldırı düzenlendiğini, saldırıda 4 kadının öldüğünü, 2 kadının da yaralandığını belirterek, ''Bunların insanlığından dahi şüphe ediyorum. Bunlar birer canidir'' dedi. Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıları ziyaret ettikten sonra saldırıya ilişkin bilgi veren Vali Çolak, Polis Okulu yolu üzerinde 6 kadının bulunduğu araca teröristlerce saldırı düzenlendiğini ve saldırıda 6 kadından 4'ünün öldüğünü, 2 kadının da yaralandığını belirtti. Yaralılardan Nuran Evin'in Siirt Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındığını, Gülcan Olgaç'ın ise helikopterle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildiğini kaydeden Vali Çolak, şunları kaydetti: ''Bu saldırıyı yapan teröristlerin üç kişi oldukları tahmin edilmektedir. Bu saldırıyı yapanlardan bir tanesi saldırıyı yaparken elindeki bomba elinde patlamak suretiyle bu aracın hemen yanı başında hayatını kaybetmiştir. Böylece kendi eliyle kendi hayatını kaybettirmiştir. Bu bakımdan şunu söylemek istiyorum ki, ülkesiyle milletiyle bölünmez bütünlüğümüze, birliğimize beraberliğimize, kardeşliğimizi bozmaya yönelik bu tür saldırılar asla başarılı olamayacaktır. Şiddetle kınıyorum. Bunların insanlığından dahi şüphe ediyorum. Bunlar birer canidir. Üzüntümüz büyüktür ama, devletimiz güçlüdür ve bu tip terörist faaliyetlerin üstesinden gelecek güçteyiz ve kararlıyız. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılara Allah'tan şifa diliyorum.'' Saldırıda ölenlerin Nergiz Evin (25) kardeşi Zeynep Evin (31), Kevser Çekin (25) ve Nurcan Olgaç (25) olduğu belirtildi.