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Siirt'te ev çöktü; 3 ölü, 2 yaralı

Enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 3 kişinin anne, baba ve 12 yaşındaki çocukları olduğu belirlendi

14 Şubat 2016 12:39

Siirt’in Bayraktepe köyünde 10 kişilik ailenin yaşadığı iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi. Çevredekilerin durumu bildirdiği jandarma ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine haber verdi.

Köye ulaşan AFAD ekipleri, enkaz altından 3 kişinin cesedini çıkardı, 2 kişiyi de yaralı kurtardı. Yaralılar, Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 3 kişinin anne, baba ve 12 yaşındaki çocukları olduğu belirlendi.

AFAD Şube Müdürü Cahit Akkoyun, köydeki evin sabah saatlerinde çöktüğüne yönelik bilgi geldiğini, bunun üzerine ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini söyledi. Çalışmayla enkazdan 3 kişinin cesedinin çıkarıldığını, 2 kişinin de yaralı kurtarıldığını anlatan Akkoyun, evdeki 5 kişinin ise yara almadan kurtulduğunu belirtti.

 

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