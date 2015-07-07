Siirt'te durdurduğu otomobilden ateş açılan polis hayatını kaybetti

Siirt'te kaçakçılık şüphesiyle durdurulan otomobilden polis ekiplerine açılan ateş sonucu bir polis memuru hayatını kaybetti, bir kişi araçta ölü bulundu.

Siirt-Eruh karayolunun 15. kilometresinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla durdurulmaya çalışılan otomobilden ateş açıldı.

Polis ekiplerinin de karşılık verdiği olayda polis memuru Bünyamin Torğut (30) ağır yaralandı. Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Torğut, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ntv'de yer alan habere göre, olay yerinde yapılan incelemede polis ekiplerine ateş açılan araçta bir kişi ölü bulundu. Kaçan saldırganın yakalanması için de jandarma ekiplerinin desteğiyle bölgede çalışma başlatıldı.

Araçta ölü bulunan kişinin kaçan saldırgan tarafından mı yoksa çıkan çatışmada mı öldürüldüğünün otopsi sonrasında belirleneceği bildirildi.

Polis memuru Torğut'un cenazesinin Siirt Valiliği önünde yapılacak tören sonrası memleketi Elazığ'a gönderileceği öğrenildi.