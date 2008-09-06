Siirtte çatışma: Bir şehit

Siirt'in Baykan ilçesinde güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK mensupları arasında çıkan çatışmada, 1 uzman çavuş şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Tütenocak köyü yakınlarında, devriye görevi yürüten güvenlik güçleri bir grup teröristle karşılaştı.

Güvenlik güçlerinin ''Teslim ol'' çağrısına teröristlerin ateşle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, teröristlerce açılan ilk ateş sonucu Jandarma Başçavuş Cafer Hakan ile uzman çavuşlar Erhan Topal ve Suat Yalçın yaralandı.

Siirt Asker Hastanesine kaldırılan yaralılardan Uzman Çavuş Suat Yalçın yapılan tüm müdahalelere rağmen, kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer yaralıların tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi.

Şehit uzman çavuş Yalçın için Siirt 3. Komando Tugayı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Basın mensuplarının alınmadığı törene, Vali Vekili Hamdi Öncü, Belediye Başkanı Mervan Gül, AK Parti Milletvekili Yılmaz Helvacıoğlu ile kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin yanı sıra şehidin yakınları da katıldı.

Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Özhan Ayaş'ın bir konuşma yaptığı törende, şehidin cenazesi, İl Müftüsü Mahmut Gürlen'in okuduğu duanın ardından hava yoluyla memleketi olan Kırıkkale'ye uğurlanmak üzere kara yoluyla Van'a gönderildi.