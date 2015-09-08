Siirt'te bomba yüklü araç bulundu

Siirt'in Baykan ilçesinde Jandarma Komutanlığı'nın yakınında bomba yüklü araç bulundu.

Çevre güvenliği alındıktan sonra olası bir uzaktan kumandalı saldırıya karşı frekans karıştırıcı Jammer'li araçlar bölgeye sevk edildi. Bomba uzmanları tarafından detaylı inceleme yapılan araca bomba yüklendiği belirlendi. Araç, bomba uzmanları tarafından yerinde patlatılarak imha edildi.

Aracın sahibine ilişkin Doğan Haber Ajansı şu bilgileri geçti:

Siirt'te buzdolabı tamircisi Bekir E., 4 gün önce Eruh İlçesi'ne tamir yapmak üzere hafif ticari aracıyla yola çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunması üzerine Bekir E., her yerde arandı. Ancak, izine rastlanılmadı. Bu sabah jandarma ekipleri Bekir E.'nin aracını Baykan İlçesi girişinde park halinde buldu.

Şiddetli patlamada araç paramparça olurken, yolda çukur oluştu. Güvenlik güçleri henüz haber alınmayan Bekir E.'yi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.