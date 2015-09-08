T24 LogoT24 Logo
Gündem

Siirt'te bomba yüklü araç bulundu

Aracın kontrollü olarak patlatıldı

Fotoğraf: Temsili

08 Eylül 2015 13:44

Siirt'in Baykan ilçesinde Jandarma Komutanlığı'nın yakınında bomba yüklü araç bulundu.

Çevre güvenliği alındıktan sonra olası bir uzaktan kumandalı saldırıya karşı frekans karıştırıcı Jammer'li araçlar bölgeye sevk edildi. Bomba uzmanları tarafından detaylı inceleme yapılan araca bomba yüklendiği belirlendi. Araç, bomba uzmanları tarafından yerinde patlatılarak imha edildi. 

Aracın sahibine ilişkin Doğan Haber Ajansı şu bilgileri geçti:

Siirt'te buzdolabı tamircisi Bekir E., 4 gün önce Eruh İlçesi'ne tamir yapmak üzere hafif ticari aracıyla yola çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunması üzerine Bekir E., her yerde arandı. Ancak, izine rastlanılmadı. Bu sabah jandarma ekipleri Bekir E.'nin aracını Baykan İlçesi girişinde park halinde buldu.

Şiddetli patlamada araç paramparça olurken, yolda çukur oluştu. Güvenlik güçleri henüz haber alınmayan Bekir E.'yi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

ETİKETLER

siirtbombalı araçhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24