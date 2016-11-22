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Siirt'te bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Göçük altında kalan 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

22 Kasım 2016 18:32

Siirt Şirvan'da bakır madeninde meydana gelen faciada bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Siirt'te hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Göçük altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları sürüyor.

Siirt'in Şirvan İlçesi'ne bağlı Maden Köyü'ndeki özel bir şirkete ait bakır madeninde 6 gün önce meydana gelen göçükte, AFAD, UMKE, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türk Kızılay ve jandarma ile işletmeye ait yaklaşık 100 kişilik uzman ekip, 3 arama köpeği ve 60 civarında iş makinesi, göçük altında kalan 9 kişiyi arama- kurtarma çalışmalarına dün de sabahın erken saatlerinden itibaren başladı. 

Siirt'teki madende 22 Temmuz'da da heyelan olmuş:

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Siirt Şirvanbakır madenifacia

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