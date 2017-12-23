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Siirt'te 8 rütbeli asker FETÖ'den tutuklandı

SİİRT, (DHA)- SİİRT Emniyet Müdürlüğünün FETÖ/PDY terör örgütünün askeri yapılanması operasyonunda gözaltına alınan 8 rütbeli asker, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının tamamlanmasın ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak Siirt E Tipi

23 Aralık 2017 18:34

SİİRT, (DHA)- SİİRT Emniyet Müdürlüğünün FETÖ/PDY terör örgütünün askeri yapılanması operasyonunda gözaltına alınan 8 rütbeli asker, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgularının tamamlanmasın ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak Siirt E Tipi Cezaevi\'ne konuldu.
Siirt Emniyet Müdürlüğü\'nden 8 rütbeli askerin tutuklanmasına ilişkin açıklama yapıldı.  Açıklamada, Siirt Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik çalışma yapıldığı belirterek şöyle denildi:
\"8 Aralık tarihinde Siirt merkezli 23 farklı ilde ve ilimizde görev yapan/yapmış 30 şahsa yönelik olarak eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 22 Aralık tarihi itibariyle bu operasyonda yakalanan 28 şahsın işlemleri tamamlanmış olup, sevk edildikleri adli makamlarca; Görevde olan; 3 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 2 astsubay, 1 uzman jandarma olmak üzere toplam 8 şahıs tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiş. Yine görevde olan; 1 binbaşı, 14 astsubay, 5 uzman jandarma olmak üzere toplam 20 şahıs etkin pişmanlık yasasından (Türk Ceza Kanunu 221. Madde) yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış. Firari konumunda olan 2 rütbeli askerin yakalama çalışmaları devam etmektedir.\"

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