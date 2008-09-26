Siirt'te 6 terörist öldürüldü

Genelkurmay Başkanlığı İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak, dün Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında yapılan operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



Genelkurmay Başkanlığının haftalık basın bilgilendirme toplantılarının ilki, Genelkurmay Karargâhı Hasan Tahsin Basın Bilgi Merkezinde yapıldı.



Genelkurmay Başkanlığı İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Gürak, düzenlediği basın toplantısında, terörle mücadele, arama-kurtarma faaliyetleri, MİLGEM projesi ve gelecek haftanın önemli faaliyetleri hakkında bilgi verdi.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütü ile mücadelesinin artan bir kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Tuğgeneral Gürak, 1-26 Eylül tarihleri arasında meydana gelen olay sayısı, zayiat durumu ve ele geçirilen teröristlere ilişkin bilgiler verdi. Tuğgeneral Gürak, bundan sonraki toplantılarda bu bilgelerin haftalık olarak açıklanacağını belirtti.



Siirt'in Eruh ilçesi kırsal kesiminde dün icra edilen operasyon sırasında teröristlerle çıkan çatışmada 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildiren Tuğgeneral Gürak, Cudi Dağında gerçekleştirilen diğer bir operasyonda ise bir uzman erbaşın şehit olduğunu kaydetti.



Tuğgeneral Gürak, 1-26 Eylül tarihleri arasında 127 iç güvenlik olayının meydana geldiğini bildirdi. Teröristlerce yapılan eylemlerin yüzde 40'ının mayın ve el yapımı patlayıcı madde kullanılması, yüzde 28'inin de taciz ateşi sonucunda meydana geldiğini kaydeden Tuğgeneral Gürak, ''Burada bölücü terör örgütünün güvenlik güçleriyle temastan kaçındığı ve işbirlikçilerini kullanarak kendine göre riski az eylemlere başvurduğu görülmektedir'' dedi.



Terör örgütü tarafından kullanılmak istenen patlayıcıların yaklaşık yüzde 60'ının patlatılmadan önce güvenlik güçlerince ele geçirildiğini ifade eden Tuğgeneral Gürak, bu durumun olası daha büyük zayiatları önlediğine dikkati çekti.



Bu olaylarda toplam 47 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildiren Tuğgeneral Gürak, ''Burada dikkati çeken önemli bir husus ise bölücü terör örgütünün yaptığı tüm olumsuz propagandaya rağmen çatışmalar esnasında iki teröristin teslim olarak sağ olarak ele geçirilmiş olması ki bu konu çok önemli. Irak'ın kuzeyinden kaçmış 8 teröristin sınırlarımızdaki karakollara teslim olmuştur. Teslim olan terörist sayısındaki artış dikkat çekicidir'' diye konuştu.



Tuğgeneral Gürak, aynı dönem içinde 14 askeri personel ve 3 geçici köy korucusunun şehit olduğunu belirterek, verilen zayiatın yüzde 51'ine teröristler tarafından döşenen mayın ve el yapımı patlayıcıların yol açtığına işaret etti.





