T24 LogoT24 Logo
Gündem

Siirt'te 20 PKK'lı kıskaca alındı

SİİRT ile Şırnak arasındaki kırsal alanda tespit edilen yaklaşık 20 kişilik PKK’lı grubu etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyon düzenlendi.

12 Nisan 2012 20:31

 

Siirt’in Eruh İlçesi ile Şırnak arasında kalan Görendoruk, Dönerdöver ve Dağdöşü üçgeninde bu sabah saatlerinde arama tarama faaliyetinde bulunan güvenlik güçleri bir grupPKK'lı ile karşılaştı. Güvenlik güçlerini görüp kaçan PKK'lıları etkisiz hale getirmek için geniş çaplı hava destekli operasyon başlatıldı. Siirt 3’üncü Komando Tugay Komutanlığı’ndan kalkan Sikorsky helikopterlerle bölgeye özel eğitimli birlikler indirilirken, Eruh’tan ise komandolar ile bölgeyi iyi bilen korucular sevk edildi.
 
Yaklaşık 20 kişi oldukları belirtilen PKK’lı grubun çembere alındığı bildirildi. Kobra helikopterlerin PKK'lı grubun bulunduğu alanları bombaladığı belirtilirken, grubun kaçış yolları ile stratejik noktaların tutulduğu öğrenildi. 

ETİKETLER

PKKaskerşehit

İlgili Haberler

Uludere'de çatışma: 2 asker şehit

Şırnak Uludere'de PKK'lılarla çatışma çıktı. 2 asker şehit oldu. 3 asker yaralı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken sarılan öğretmenlere ceza: "Uygunsuz görüntü"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24