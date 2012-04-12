Siirt'te 20 PKK'lı kıskaca alındı

Siirt’in Eruh İlçesi ile Şırnak arasında kalan Görendoruk, Dönerdöver ve Dağdöşü üçgeninde bu sabah saatlerinde arama tarama faaliyetinde bulunan güvenlik güçleri bir grupPKK'lı ile karşılaştı. Güvenlik güçlerini görüp kaçan PKK'lıları etkisiz hale getirmek için geniş çaplı hava destekli operasyon başlatıldı. Siirt 3’üncü Komando Tugay Komutanlığı’ndan kalkan Sikorsky helikopterlerle bölgeye özel eğitimli birlikler indirilirken, Eruh’tan ise komandolar ile bölgeyi iyi bilen korucular sevk edildi.

Yaklaşık 20 kişi oldukları belirtilen PKK’lı grubun çembere alındığı bildirildi. Kobra helikopterlerin PKK'lı grubun bulunduğu alanları bombaladığı belirtilirken, grubun kaçış yolları ile stratejik noktaların tutulduğu öğrenildi.