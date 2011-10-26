-Siirt'e Çetin HES'i Norveç Statkraft firması yapacak SİİRT (A.A) - 26.10.2011 - Norveç Statkraft enerji firmasının, 500 milyon avroluk yatırımıyla Siirt'te Botan Çayı üzerinde faaliyete geçecek olan Çetin Hidroelektrik Santralinin yapımını üstlendiği bildirildi. Dicle Kalkınma Ajansı'ndan (DİKA) yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin enerji talebinin önümüzdeki 10 yıl içerisinde 2 katına çıkmasının beklendiği, HES projeleri hem ihracata bağımlılığı ve cari açığı azaltan hem de enerji talebini karşılayan çözümler olarak devreye girdiği belirtildi. Siirt'te bulunan ve Dicle Nehri'nin kollarından biri olan Botan Çayı'nın çok yakında 6 hidroelektrik santraline ev sahipliği yapacağı kaydedilen açıklamada, Çetin HES'in, Botan Çayı üzerine kurulacak olan 6 santralden biri olarak, Limak A.Ş'nin kurduğu Alkumru HES ve Türk-Avusturya ortak yatırımı Pervari HES arasında yer alacağı aktarıldı. Ana baraj ve aşağı baraj santrallerinden oluşacak Çetin projesinin ana baraj ve santralinin 401 mw kurulu güce ve yıllık 1100 gwh üretime, Aşağı Çetin Barajı ve santralinin ise 116 mw kurulu güç ve yıllık 300 gwh üretime sahip olacağı bildirilen açıklamada, şunlara yer verildi: ''Böylelikle toplam 517 mw kurulu güç ile Statkraft firmasının Türkiye'deki en büyük enerji yatırımı olan Çetin HES, Siirt ve Siirt ili büyüklüğünde 6 ilin elektrik ihtiyacını karşılamaya yeterli kapasitede bir tesis olacak. Avrupa'nın en büyük yenilenebilir enerji firmalarından biri olan Statkraft, çevre ve halk üzerindeki etkileri son yıllarda ülkemizde tartışma konusu haline gelen HES projelerinin bölge insanına bir artı değer olarak gerçekleşmesi amacıyla titizlikle araştırmalar yürütüyor ve projenin planlanmasında halka danışıyor. Kasım ayında başlaması planlanan Çetin HES inşaatının 2015 yılında tamamlanması öngörülüyor. Baraj tamamlandığında Çetin HES, Ilısu HES'den sonra Dicle Nehri ve kolları üzerinde kurulu ikinci en büyük HES olacak. Projenin uygulaması sırasında çalıştırılacak işçilerin yakın çevreden olmasına özellikle önem verilecek. Şirvan ve Pervari İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile işbirliği içinde inşaat konulu meslek edindirme kursları açılacak. Böylece istihdam açısından da bölgeye katkı sağlanmış olacak.''