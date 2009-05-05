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Siirt ve Bitlis'te tuzak: 2 şehit

Siirt-Şirvan'da taciz ateşinde 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Batman'da mayın patladı, 1 asker şehit düştü

05 Mayıs 2009 03:00

Siirt-Şirvan'da taciz ateşi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Batman'da ise mayın patlaması sonucu 1 asker şehit oldu.


Bitlis'in Hizan İlçesi'nin dağlık arazi kesimlerinde yapılan arazi arama tarama çalışmaları sırasında mayın patlaması sonucu Jandarma Uzman Çavuş Aygün Bulut şehit olurken, 1 jandarma er yaralandı.

Hizan İlçesi'nin Sıhyı Ormanları bölgesinde bu sabah arazi arma tarama çalışmaları yapılırken 3 çocuk babası, 30 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Aygün Bulut, PKK'lı teröristlerin araziye döşediği mayına bastı. Mayının patlaması sonucu uzman çavuş Bulut, şehit olurken, yakınında bulunan adı öğrenilemeyen jandarma er yaralandı.

Şehit Uzman Çavuş'un cenazesi, Tatvan Askeri Hastanesi'ne kaldırıldı. Uzman Çavuş Aygun için burada tören düzenlendi.

Törene Bitlis Valisi Nurettin Yılmaz, Bitlis Belediye Başkanı AKP'li Fehmi Alaydın, İlçe kaymakamları ve askeri yetkililer katıldı. Tören ardından Şehit Uzman Çavuş Bulut’un cenazesi karayolu ile memleketi Kars'ın Arpaçay İlçesi Polat Köyü'ne gönderildi. Mayın patlaması sonucu yaralanan Jandarma Er, Van Askeri Hastanesi'ne sevk edildi. (dha) 


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