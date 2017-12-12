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Siirt ve Batman'da PKK/KCK operasyonu: 13 gözaltı

SİİRT, (DHA)- SİİRT İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Kurtalan ilçesinde ve Batman'da yapılan operasyonlarda, PKK/KCK terör örgütüne yardım ettikleri belirlenen 13 kişi gözaltına alındı

12 Aralık 2017 19:28

SİİRT, (DHA)- SİİRT İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler tarafından Kurtalan ilçesinde ve Batman\'da yapılan operasyonlarda, PKK/KCK terör örgütüne yardım ettikleri belirlenen 13 kişi gözaltına alındı.
Kurtalan ve Batman\'da düzenlenen operasyonla ilgili Siirt Valiliği\'nce yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:
\"Siirt İl Jandarma Komutanlığı\'nca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Siirt ili Kurtalan ilçe merkezi ve köylerinde PKK/KCK terör örgütüne yardım eden şahısların faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik olarak, Siirt Kurtalan ilçesi ve Batman merkezli 13 işbirlikçi şahsa yönelik 25 adreste eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Düzenlenen operasyonda; 12 adet cep telefonu, 11 adet sim kart, 4 adet hafıza kartı, 2 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet tablet, 13 adet CD, 7 adet flash bellek, 4 adet bölücü terör örgütünü simgeleye renklerde flama ve bileklik, 6 adet örgütsel içerikli kitap, 2 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 1 adet kart okuyucu, 1 adet el dürbünü ele geçirilmiştir. Söz konusu olayla ilgili 13 şüpheli gözaltına alınarak, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı\'na bilgi verilmiş ve alınan talimatlar doğrultusunda gerekli soruşturma işlemleri başlatılmıştır. Konu ile ilgili adli soruşturma devam etmektedir.\"

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