-Siirt Valiliği: Eruh'ta 2 şehit 4 yaralı SİİRT (A.A) - 19.08.2011 - Siirt Valiliği, terör örgütünce Eruh ilçesinde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen hain saldırıda 2 güvenlik görevlisinin şehit olduğunu, 4'ünün de yaralandığını bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Eruh ilçesi Bilgili köyü Üs bölgesinde bulunan Motorlu Piyade Birliğine terör örgütü PKK mensuplarınca dün akşam saat 20.10 sıralarında roketatar ve uzun namlulu silahlar ile saldırı düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Açılan ateş sonucunda 2 güvenlik görevlisi şehit olmuş, 4 güvenlik görevlisi de yaralanmıştır. Yaralılar, Siirt Asker Hastanesi ve Siirt Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Aynı gün ilimiz Pervari ilçesi Emniyet Amirliği ve ilçe Jandarma Komando Birliğine yine terör örgütü mensupları tarafından roketatar ve uzun namlulu silahlar ile saldırı düzenlenmiştir. Çıkan çatışma sonucunda terör örgütü PKK mensubu 2 terörist güvenlik görevlilerimiz tarafından ölü olarak ele geçirilmiştir. Olayda hafif yaralanan 3 vatandaşımız ise Siirt Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmışlardır.'' Açıklamada, ''halkın huzur ve güveninin sağlanması maksadıyla bölgede operasyonlara aralıksız devam edildiği'' de kaydedildi.