Siirt Üniversitesi’nde dekanların yüzde 40'ı 'vekaleten' görevde

Siirt Üniversitesi’nde dekanların yüzde 40’ının ‘vekaleten’ görev yaptığı açığa çıktı. Tam 10 fakültenin 4’ünün dekanı vekil olurken bir fakültede Rektör Nihat Şındak’ın dekan vekilliği görevini yürütmesi dikkat çekti.

BirGün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Fen Edebiyat Fakültesi’nde dekan vekilleri görev yapıyor. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nde Türkçe eğitimi üzerine eğitim alan Cahit Erçapan, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde kimya eğitimi üzerine eğitim alan Cafer Saka, Fen Edebiyat Fakültesi’nde matematik üzerine eğitim alan Cahit Pesen ve Ziraat Fakültesi’nde aynı zamanda üniversitenin rektörü olan ve veterinerlik üzerine eğitim alan Nihat Şındak dekan vekilliği yapıyor.

Fakültelerin yüzde 40’ında vekil dekanların görev yapması Sayıştay raporlarına da yansıdı. Siirt Üniversitesi’ne ilişkin hazırlanan 2019 Denetim Raporu’nda bu durum da yer aldı.

Raporda şu ifadeler yer aldı:

“Dekanlık görevinin asaleten yürütülmesi asıldır. Dekan görevinin başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından biri yerine vekalet edebilir. Bu görevin vekaleten yürütülmesi arızi durumlar için geçerli olup 6 aylık bir süre ile sınırlıdır. Söz konusu 6 aylık süre de bir hak değildir. 6 aylık süre dolu olan dekanlık kadrolarına çeşitli nedenlerle vekalet edilmesi durumunda belirlenen bir sınırdır. Boş bulunan kadroya vekalet için belirlenmiş bir süre değildir. Dekanların sürekli olarak vekaleten görevlendirilmeleri ve her zaman görevden alınma ihtimali bulunması, onların bağımsız bir şekilde görevlerini ifa etmelerinin önünde risk oluşturmaktadır.”