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Yaşam

Siirt KCK davasında 2 kişi tahliye edildi

Duruşmada, tutuklu sanıklardan Siirt Belediye Başkan Yardımcısı Musa Kurhan ile Mehmet Emin Çam tahliye edildi

07 Ekim 2013 22:25

Siirt'te PKK'nın üst yapılanması KCK'ya yönelik operasyonda yakalanarak haklarında dava açılan ve aralarında Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak'ın da bulunduğu 9'u tutuklu 18 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 9'u tutuklu, 5'i tutuksuz sanık ile avukatları hazır bulundu. Mahkeme başkanı sanıklar hakkında isnat edilen suçlamaları okuyarak, savunma yapmaları için söz verdi.
 

'Tanık, beyanından vazgeçti, hala tutukluyum'

 
Tutuklu sanık Mehmet Emin Çam, gizli tanık beyanlarına ilişkin savunma yaparak, "Remzi Ayhan bugünkü duruşmada kendisinin gizli tanık olmadığını ve daha önce yapmış olduğu beyanlarını kabul etmediğini ifade etti. Mahkeme heyetinin vicdanına sesleniyorum. 10 aydır tutukluyum. Bu şekilde tutuklu kalmamız kabul edilecek bir durum değildir. Ailem bu durumdan dolayı mağdurdur. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. 
Sanık avukatı Mehdi Özdemir ise soruşturma aşamasında alınan beyanlar ile mahkeme huzurunda alınan beyanlar arasında çelişki bulunduğunu belirterek, "Müvekkilim yaşlı ve sağlık sorunları bulunuyor. Ailesi de bu durumdan dolayı mağdur durumdadır. Bu aşamada tüm deliller toplanmıştır. Tahliyesini talep ediyorum" dedi.
Sanık avukatlarının tahliyeye ilişkin savunmalarının ardından mahkeme heyeti kararını vermek için duruşmaya ara verdi. Verilen aranın ardından mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Siirt Belediye Başkanı Yardımcısı Musa Kurhan ile Mehmet Emin Çam'ı tahliye ederek duruşmayı erteledi. 
 

15 yıla kadar hapis isteniyor

 
Aralarında Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak'ın da bulunduğu sanıklar hakkında, TCK'nın "terör örgütüne üye olmak ve yönetmek", "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme" suçlarından 3 ile 15 yıl arasında değişen hapis cezaları isteniyor. 

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