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Siirt Halk Meclisi'nden öz yönetim ilanı

7 Haziran seçimlerinin ardından Cizre, Şemdinli. Varto, Lice ve Sur başta olmak üzere pek çok bölgede de öz yönetim ilan edilmişti

Fotoğraf: Arşiv

03 Kasım 2015 23:42

7 Haziran seçimlerinin ardından çatışmasızlık sürecinin sona ermesiyle birlikte başlayan öz yönetim ilanları AKP’nin tek başına iktidarını ilan ettiği 1 Kasım seçimlerinin ardından da devam etti. Siirt Demokratik Halk Meclisi, yazılı açıklamayla kentte öz yönetim ilan edildiğini duyurdu. Siirt Halk Meclisi tarafından yapılan açıklamada, bölge halkının öz yönetimden başka bir seçeneğinin olmadığı ifade edildi. 7 Haziran seçimlerinin ardından Cizre, Şemdinli. Varto, Lice ve Sur başta olmak üzere 20’ye yakın bölgede öz yönetim ilan edilmiş, DBP’li 18 belediye eş başkanı ve iki il genel meclis başkanı öz yönetim ilanları nedeniyle tutuklanmıştı.

Fırat Haber Ajansı’nın aktardığına göre Siirt Halk açıklamada şöyle denildi: “Türk devletini ve siyasi güçlerini halkımızın bu iradesine saygılı olmaya, demokratik oluşumları tanıyarak Türkiye’yi siyasi çıkmazdan ve savaş ortamından çıkmaya çağırıyoruz. Halklarımızın demokratik iradesine ve kendi yönetme iradesine saldırmak çatışmaları derinleştirmekten ve Türkiye’yi Ortadoğu kaosunun içine sürüklenmekten başka bir sonuç vermeyecektir. Bundan dolayı Siirt Halk Meclisi olarak demokratik özyönetimimizi ilan ediyoruz.”

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