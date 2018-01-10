Siirt Belediyesi eski Başkanı Sadak hakkında 27.5 yıl hapis istemi

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 16 Kasım 2017 günü gözaltına alınan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Siirt Belediye eski Başkanı Selim Sadak hakkında, \'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme\' ve \'Terör örgütü propagandası yapma\' suçlarından 16 yıldan 27.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Siirt Belediye Başkanı olduğu 2008 yılında Diyarbakır 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nce \'Terör örgütü propagandası yapmak\' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılan ve cezası onandıktan sonra 2012 yılında Danıştay kararı ile görevinden alınan Selim Sadak hakkında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca başlatılan soruşturma tamamlandı. Diyarbakır 8\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nce kabul edilen iddianamede, soruşturma kapsamında, 16 Kasım 2017 günü gözaltına alınan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Sadak\'ın \'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme\' ve \'Terör örgütü propagandası yapma\' suçlarından 16 yıldan 27.5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Diplomasi Komisyonu\'nda faaliyet yürüten Sadak\'ın isminin, daha önce gözaltına alınan bir terör şüphelisinin bilgisayarındaki dokümandan çıktığı belirtilen iddianamene, söz konusu dokümandaki bilgilerin incelendiği ve Sadak\'ın terör örgütü PKK\'nın üst düzey yöneticilerinin talimatları doğrultusunda, yurt dışında terör örgütü adına faaliyet gösteren örgüt mensuplarıyla irtibat halinde bulunduğunun tespit edildiği iddia edildi.

Selim Sadak\'ın, terör örgütü mensupları arasında, kayıt altına alınamayan toplam 22 bin 600 euronun transferini yaptığını belirten savcı, şüphelinin DTK tarafından ilan edilen sözde demokratik özerkliğin inşası ve halka anlatılması amacıyla çeşitli çalışmalarda bulunduğunu vurguladı. Sadak\'ın PKK/KCK terör örgütünün ilk silahlı eyleminin yıl dönümü olması nedeniyle düzenlenen eyleme katıldığı vurgulanan iddianamede, şunlar kaydedildi:

\"Şüpheli, terör örgütü PKK\'nın Suriye\'de silahlı kanadı olan PYD/YPG\'de ölen teröristlerin fotoğrafları ve cenaze etkinliklerine dair paylaşımlara yer vermiştir. Bu nedenle terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini övmek, meşrulaştırmak ve bu yöntemlere başvurmayı teşvik etmek suretiyle yayın yolu ile üzerine atılı terör örgütü propagandası yapmak suçunu işlemiştir. Şüphelinin, diğer DTK üyeleriyle birlikte devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak, toplumsal ayrışmaya sebep olmak amacıyla halk kitlelerini etkilemeye çalıştığı anlaşılmıştır.\"