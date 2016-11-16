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BBC Türkçe

Siirt Belediye Eş Başkanı tutuklandı

Siirt Belediye Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

16 Kasım 2016 22:45

Siirt Belediye Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

Savcılık sorgusunun ardından tutuklanma istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Bakırhan hakkında tutuklama kararı alındı.

Tunceli ve Siirt Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, her iki ilin belediyelerine operasyon düzenlenmiş, Demokratik Bölgeler Partisi'ne (DBP) mensup belediye başkanları gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı (AA), Siirt Belediye Eş Başkanı Tuncer Bakırhan'ın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında" soruşturulduğunu bildirdi.

Bakırhan'ın evi ve belediye başkanlığı binasında arama yapıldı.

Belediye birimlerinde inceleme yapan polis, bilgisayarların sabit disklerine el koydu.

Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi tutuksuz yargılanan Siirt Belediye Başkanı Tuncer Bakırhan, 28 Ekim günü yapılan karar duruşmasında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bakırhan, PKK'nın çatı örgütü KCK soruşturması kapsamında 1,5 yıl hapis yatmıştı. Bakırhan, 2014'teki yerel seçimlerde yüzde 49 oyla seçilmişti.

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