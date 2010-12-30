-SİİRT BELEDİYE BAŞKANINA 10 AY HAPİS DİYARBAKIR (A.A) - 30.12.2010 - Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak, terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Sadak katılmadı. İddia makamı önceki duruşmada mahkemeye sunduğu mütalaasını tekrarladı. Savcı mütalaasında, sanık Sadak'ın 19 Ekim 2008 tarihinde Şırnak'ın Silopi ilçesinde kapatılan DTP'nin ilçe başkanlığınca düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada terör örgütünün propagandası yaptığı gerekçesiyle, Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) ''Terör örgütünün propagandasını yapmak'' suçunu içeren 7/2. maddesi uyarınca cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, verdiği kısa bir aranın ardından sanık Sadak'ı ''terör örgütünün propagandasını yapmak'' suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmadaki davranışlarını dikkate alan mahkeme heyeti, cezayı 10 aya indirdi.