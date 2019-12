Şiiler Hz. Hüseyin için Kerbela'da

Ülkenin dört bir yanından Kerbala'ya yürüyerek giden kadın, erkek, yaşlı ve çocuklardan oluşan kalabalıklara, günlerce süren yolculuklarının rahat ve güvenli geçmesi için hükümet ve sivil toplum kuruluşları tarafından her tür hizmet sunuluyor.Bağdat İl Meclisi Başkanı Muin El Kazımi, Erbain törenlerine katılacak vatandaşların rahat seyahat edebilmeleri ve güvenliklerinin sağlanması için sıkı önlemler alındığını, Bağdat İl Meclisi ve Belediyesi olarak her türlü hizmeti sunmaya çalıştıklarını söyledi.El Kazımi, törenlerden sonra ihtiyaç duyan vatandaşların güvenlik birimleri, Ulaştırma Bakanlığı ve Bağdat İl Meclisinin tahsis ettiği araçlarla geldikleri yerlere taşınacaklarını belirtti.Hz. Hüseyin'in şehit edilirken çektiği acıları hissetmek ve daha fazla sevap kazanmak için Kerbela'ya yürüyerek gidilmesi gerektiğine inanan Şiiler, günlerce süren meşakkatli yolculuklarında zaman zaman terör saldırılarına maruz kalıyor.Bu saldırıların sonuncusu, önceki gün Bağdat'ın 60 kilometre güneyinde yer alan İskenderiye kasabasında düzenlenmiş, 40 kişi öldürülmüştü. Saldırıların önlenmesi için Irak hükümeti yoğun güvenlik önlemleri aldı. Bağdat'tan Kerbala'nın 45 kilometre güneyine kadar uzanan alandaki tüm yollara polis ve ordudan yaklaşık 100 bin güvenlik görevlisi yerleştirildi. Sadece Kerbela kentindeki güvenlik görevlisi sayısı 40 bin dolayında.Bağdat'ın güneyinde görevlendirilen birimlerin komutanlarından Binbaşı Ahmed Casim, Kerbela'ya giden bütün yollarda polis kuvvetleri ile ordu birliklerinin ortaklaşa görev yaptığını, önemli noktalara ve yüksek yerlere keskin nişancılar yerleştirildiğini bildirdi.Günlerce süren yolculukta yorgun düşen, ayakları su toplayan ve tansiyonu düşenlere gerekli tıbbi müdahalede bulunmak için de Irak Kızılayı ve Sağlık Bakanlığı her tür tedbiri almış bulunuyor. Yollarda onlarca ambulans ve çadırda sağlık hizmeti veriliyor.Irak Kızılayı basın sorumlusu Vefa Mahmud, ilk yardım birimi olarak Bağdat ili sınırları içinde Kerbela'ya gidenlere sağlık hizmeti vermek için 16 noktada çadırlardan oluşan sağlık birimleri oluşturduklarını ve bu birimlerde 300 kişinin görev yaptığını söyledi.Kerbela'ya yürüyerek gidenlerden Zehra Ahmed, Bağdat'tan sabah saat 04.00'te yola çıktığını, hasta olan iki çocuğuyla birlikte eşini evde bıraktığını söyledi. Ahmed, Hz. Hüseyin'den eşi ve iki çocuğunun şifa bulmaları için dilekte bulunacak.