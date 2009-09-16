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Sağlık

Sihirli mineral Kalsiyum

Günlük kalsiyum alımınıza dikkat etmeniz iştahınızı kontrol etmenize ve kilo kaybetmenize büyük ölçüde yardımcı olabilir.

16 Eylül 2009 03:00

British Journal of Nutrition'da yayınlanan bir araştırmada kalsiyum eksikliği yaşayan kadınlardan günlük takviye alanlar almayanlardan 4 kat daha fazla kilo kaybetmişler.

Araştırmacıların vardığı sonuca göre beynimiz kalsiyum eksikliği durumunda açlık sinyali göndererek bizi zengin mineralli yiyecekler yemeye yönetlmeye çalışıyor. Bu açlık sinyalini yüksek kalorili yiyeceklerle kapatmaya çalışanlar da elbette kilo alıyor. Ayrıca sık sık acıkan ve çok iştahlı kişilerde de kalsiyum eksikliği olma ihtimali var.

Uzmanların tavsiyesi günlük önerilen dozda kalsiyum takviyesi almak ama eğer hap yutmaktan rahatsız oluyorsanız düşük yağlı veya yağsız yoğurt ve süt tüketilmesi ayrıca fasulye ve koyu yeşil yapraklı sebzelere sofrada yer verilmesi de vücudunuzun kalsiyum ihtiyacını karşılayacaktır.



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