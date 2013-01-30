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Kültür-Sanat

'Sihirli Flüt' Londra'da konser verdi

Dünyaca ünlü Türk flüt sanatçısı Şefika Kutluer: Flütten herkes üflediği zaman başka bir ton çıkarır. Bu sizin parmak iziniz gibidir. Onun için ben de Anadolu'nun ruhunu temsil ediyorum

30 Ocak 2013 14:52

"Sihirli flüt" unvanıyla bilinen dünyaca ünlü Türk flüt sanatçısı Şefika Kutluer, İngiltere turnesi kapsamında Lincoln şehrindeki sanat merkezi, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği rezidansı ve Grosvenor kilisesinde konserler verdi.

Bach sonatlardan, sufi müziğinden ve Yunus Emre'den örnekler çalan Kutluer'in Grosvenor kilisesindeki konserine Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ünal Çeviköz ve eşi Emel Çeviköz'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Unicef'in "İyi Niyet Elçisi" seçilen Kutluer, bunun çok onur verici bir görev olduğunu, buna layık olmak için çalışacağını kayderken, "Flütümün yapımcısı İngiliz Albert Cooper. Cooper, çok meşhur bir flüt yapımcısı, önceki yıl hayatını kaybetti. Tabii İngiltere'de yaptığım konserler çok önemli. Londra daha geleneksel, ama daha iyi eleştirilerin yapıldığı bir şehir" şeklinde konuştu.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Ankara'da kendisinin başlattığı ve düzenlediği, bu yıl dördüncüsü yapılacak "Doğu, Batı ile buluşuyor" festivaline de değinen Şefika Kutluer, "Ankara halkı bu festivalle hiç tanımadığı ülkelerin geleneksel müziklerini, en kaliteli orkestralardan dinleme olanağı buluyor" dedi.

Sanatçı "Ruhumdaki çok renklilik, çok kültürlülük flütümde ifade buluyor. Flütten herkes üflediği zaman başka bir ton çıkarır. Bu sizin parmak iziniz gibidir. Onun için ben de Anadolu'nun ruhunu temsil ediyorum, ifade ediyorum" diye konuştu.

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