Sihirli dizileri çocuğunuzla birlikte izleyin

Öztop, yaptığı açıklamada, sihir ve büyü temalı diziler nedeniyle çocukların sorunlarını gerçeküstü yöntemlerle çözebileceklerine inandıklarını söyledi.Bu dizileri çocuklara yasaklamanın da bir çözüm olmadığını ifade eden Öztop, "Yasaklamak doğru bir yöntem değil. Yasaklamak yerine bu dizileri çocuklarımızla birlikte izlemeli ve oradaki durumun yaşam biçimimizden, toplumsal değerlerimizden ve inanç sistemimizden farklı olduğunu açıklamalıyız. Sihir ve büyü gibi şeyleri sadece oyunlarında yapabileceklerini söylemeli, gerçek yaşamda bunların uygulanamayacağını anlatmalıyız" diye konuştu.Öztop, bu tür dizilerde bazen "kardeş kıskançlığı" gibi güzel temaların da işlendiğini vurgulayarak, önemli olanın bu temaya odaklanabilmek olduğunu vurguladı.Çocukların 6 yaşına kadar "büyüsel düşünceye" inandıklarını dile getiren Öztop, "Bu diziler bu nedenle çocuklar üzerinde bu kadar etkili oluyor. Çocuklarla oradaki güzel temalar üzerine konuşmak ya da büyü ve sihrin gerçek dışı olduğunu söylemek gerekiyor" dedi.