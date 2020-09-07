Sihirli Annem'in çocuk yıldızları 8 yıl sonra bir arada

Sihirli Annem dizisinin oyuncusu Gizem Güven evlendi. Güven'in düğününe dizide beraber rol aldığı oyuncular da katıldı.

Oyuncu Gizem Güven dün akşam futbolcu Caner Turp ile evlendi. Güven'in düğününe 2003-2012 yılları arasında çekilen Sihirli Annem dizisinde çocuk oyuncu olan Zeynep Özkaya, Damla Ersubaşı, Buğra Özmüldür ve Jennifer Boyner gibi isimler de katıldı.

Sihirli Annem ekibi düğünde birlikte poz verdi.

Çift, aile arasında düzenlenen nikah merasiminin ardından yakın arkadaşlarıyla bir mekanda yemek yedi.