Sigorta şirketleriyle başı dette

Özel sigorta şirketleri, 10 yıl önce kameraların önünde beyin kanaması geçirip bayılan Ebru Gündeş'in sağlık sigortası isteğini geri çevirdi. Gündeş "Kimsenin garantisi yok" dedi.



Yaklaşık on yıl önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle sigortacıların gözünü korkutan ve özel sağlık sigortasından yararlanamayacağını öğrenen Gündeş, şimdilik sadece sesini sigortalatabilecek. Geçtiğimiz günlerde özel bir sigorta şirketine sağlık sigortası yaptırmak için başvuran sanatçı, kapsamlı sigorta yaptırmak isteyince ret cevabı aldı. Sağlık sigortası kapsamındaki haklarının geçirdiği beyin kanamasından dolayı iyice daraldığını gören Ebru Gündeş, karşılaştığı bu durum karşısında şoke oldu. 10 yıl önce geçirdiği beyin kanamasından dolayı sağlık sigortalarından yararlanamayacağını öğrenen Ebru Gündeş "Böyle saçma sapan uygulama olabilir mi? Sağlıklı olsun, hasta olsun, insanlar sigorta yaptıramayacaksa sigorta şirketleri ne işe yarar" dedi.



'Kimsenin garantisi yok!'



Güzel şarkıcıya sadece sesini sigortalatma hakkı tanındığı öğrenildi. Uygulamanın çok saçma olduğunu söyleyen Ebru Gündeş "Bu hayatta kimsenin garantisi yok. Sigorta şirketlerine acilen yeniden bir düzenlenme gelmesi gerekiyor. Bu uygulamalarla insanlar mağdur edilmemeli" diye konuştu.