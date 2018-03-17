Sigorta şirketini mahkum ettiren tüketiciye bakanlıktan ödül

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen 21. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni'nde, sigorta şirketinin arabasıyla çarptığı yavru köpeğin tedavi masraflarını karşılamaması üzerine tüketici hakem heyetine başvuran Dr. Aziz Genç'e, hukuk mücadelesiyle örnek olduğu gerekçesiyle "Bilinçli Tüketici Ödülü" verildi.

Mağduriyete sebep olan bir konuda, yasal hakkını kullanarak duyarlılık gösteren ve bu yönüyle örnek olan tüketicilere verilen söz konusu ödüle layık görülen Genç, Bartın-Zonguldak istikametinde arabasıyla seyahatederken bir yavru köpeğe çarptığını ve her duyarlı vatandaşın yapması gerektiği gibi köpeği arabasına alarak veterinere götürdüğünü söyledi.

Ayağı kırılan yavru köpeğe gerekli tedavilerin yapılmasını sağladığını aktaran Genç, şöyle devam etti:

"Bu masrafların zorunlu trafik sigortası kapsamında karşılanmasını talep ettim. Zorunlu trafik sigortasının, karayolunda yaşanan can ve malla ilgili tüm zararları karşılaması gerekiyor ancak sigorta şirketi bu talebi reddetti. Bütün canlıların eşit haklara sahip olması gerektiğini düşündüğümden konunun üzerine gittim. Sigorta şirketinin hayvanın cins ya da sahipli olup olmadığını sorması, süreci takip etmemde motivasyon kaynağı oldu. Tüketici hakem heyeti, talebimi haklı görerek karayolunda sahipli-sahipsiz tüm hayvanların can kapsamında değerlendirilmesi ve masrafların karşılanması gerektiğine hükmetti."

Genç, iki bacağı kırılan köpeğin ameliyatlarının yapıldığına ve iyileştirildikten sonra doğal ortamına bırakıldığına işaret ederek, "Aslında talep ettiğim miktar sadece ameliyat masrafları içindi. Meselenin ekonomik değil, ilkesel boyutu önemli. Kazaların olması bazen kaçınılmaz ama insanlar bu kazalardan sonra hayvanları arkalarına bakmadan bırakıp gidiyor. Bu duruma karşı bilinç oluşturmak istedim. İnsanlar arabadaki hasarı merak ediyor. Oysa herhangi bir canlının hayatını kurtarabiliyor olmak, arabadaki hasardan çok daha önemli." dedi.

Genç, ödülünü Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin elinden aldı.